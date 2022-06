Norbert Velten bei unserem Gespräch im Garten der Geschäftsstelle der Diakonie an der Oker-Umflut in Braunschweig.

Braunschweig. Norbert Velten geht in den Ruhestand. Sein Credo: Menschen in schwierigen Lebensverhältnissen sind so wertvoll wie alle anderen. Was ihm wichtig ist?