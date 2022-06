In Braunschweig finden wieder Alkoholtestkäufe statt

Braunschweig. In Braunschweig werden in den nächsten Wochen wieder im Rahmen von Testkäufen Minderjährige versuchen alkoholische Getränke zu kaufen.

In den kommenden Wochen werden in einer gemeinsamen Jugendschutzaktion des Zentralen Ordnungsdienstes der Stadt und des Präventionsteams der Braunschweiger Polizei wieder Minderjährige versuchen, alkoholische Getränke zu kaufen, die nicht an sie abgegeben werden dürfen. Diese Testkäufe finden seit vielen Jahren in unregelmäßigen Abständen statt, fielen in den letzten beiden Jahren aber den coronabedingten Einschränkungen zum Opfer, so die Stadt.

„Es ist wichtig, dass wir zusätzlich zur Präventionsarbeit auch wieder Testkäufe durchführen und damit überprüfen, ob die Jugendschutzbestimmungen in Braunschweig eingehalten werden“, sagt Ordnungsdezernent Dr. Tobias Pollmann. „Frühere Kontrolle hatten im Schnitt bei bis zu einem Drittel der kontrollierten Betriebe zu Beanstandungen geführt.“

Supermärkte, Kioske, Tankstellen und Getränkemärkte werden überprüft

„Alkohol spielt in den Lebenswelten vieler junger Menschen nach wie vor eine große Rolle. Nicht selten werden sie unter Alkoholeinfluss zu Tätern oder Opfern von Gewaltdelikten“, ergänzt die Beauftragte für Jugendsachen der Polizeiinspektion Braunschweig, Ines Fricke.

Überprüft werden Supermärkte, Kioske, Tankstellen und Getränkemärkte, heißt es. Die minderjährigen Testkäuferinnen und Testkäufer seien mit dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten unterwegs und werden von Ordnungskräften begleitet.

In Gaststätten und Verkaufsstellen dürfen Bier, Wein, weinähnliche Getränke, Schaumwein oder Mischungen dieser Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren und andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden.

Höchstgeldbuße von 50.000 Euro

Die Abgabe von alkoholischen Getränken an Kinder oder jugendliche Personen stellt einen Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz (JuSchG) dar.

Die Höchstgeldbuße beträgt nach dem Gesetz 50.000 Euro. Die in der Vergangenheit verhängten Bußgelder lagen laut Stadt für Erstverstöße bei 100 bis 150 Euro für das Verkaufspersonal.

