Jugendfeuerwehr Schandelah siegt bei Wettkampf in Braunschweig

40 Jugendfeuerwehrgruppen aus der Region Braunschweig sind kürzlich gegeneinander angetreten, um sich für den Landeswettbewerb zu qualifizieren: Bei den Bezirksjugendfeuerwehrwettbewerben auf der Bezirkssportanlage in Rüningen haben sie ihr Können in zwei Disziplinen bewiesen. Den ersten Platz belegte am Ende die Jugendfeuerwehr Schandelah vor den beiden Gruppen aus Halchter, jeweils aus dem Landkreis Wolfenbüttel.

Die gemischte Gruppe der Jugendfeuerwehr Thune und Wenden ist auf den fünften Platz gekommen – und kann damit ebenfalls beim Landeswettbewerb in Emden antreten, wie Feuerwehr-Sprecher Daniel Klann mitteilt. Denn qualifiziert haben sich die ersten 13 Gruppen des Bezirkswettbewerbs. Bezirksjugendfeuerwehrwart Torsten Horney sei sehr zufrieden mit den Leistungen der Gruppen und der Organisation des Ausrichters.

Löschangriff und 400-Meter-Staffellauf

„Die beiden Disziplinen des bundesweit einheitlichen Leistungsvergleiches teilen sich in einen sogenannten A-Teil und B-Teil auf“, erläutert Klann. „Im A-Teil muss ein Löschangriff mit drei C-Rohren aufgebaut werden. Dabei müssen auf dem Weg Hindernisse überquert werden – zum Beispiel eine Sprossenwand oder ein Wassergraben. Beim 400-Meter-Staffellauf, dem B-Teil, kommt es auf Schnelligkeit an.“

Bezirkswettbewerb der Jugendfeuerwehren in Braunschweig Bezirkswettbewerb der Jugendfeuerwehren in Braunschweig A-Teil des Wettbewerbs: der Kriechtunnel. Foto: Feuerwehr Braunschweig

Bezirkswettbewerb der Jugendfeuerwehren in Braunschweig B-Teil des Wettbewerbs: Werfen eines Leinenbeutels Foto: Feuerwehr Braunschweig

Bezirkswettbewerb der Jugendfeuerwehren in Braunschweig A-Teil des Wettbewerbs: Anlegen der Knoten. Foto: Feuerwehr Braunschweig

Bezirkswettbewerb der Jugendfeuerwehren in Braunschweig Die Erstplatzierten: Jugendfeuerwehr Schandelah. Foto: Feuerwehr Braunschweig

Bezirkswettbewerb der Jugendfeuerwehren in Braunschweig Die drei Braunschweiger Gruppen Harxbüttel, Thune/Wenden und Bienrode, die ebenfalls teilgenommen haben. Foto: Feuerwehr Braunschweig

Die Schirmherrschaft für den Wettbewerb hatte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum übernommen. Erster Stadtrat und Feuerwehrdezernent Christian Geiger sagte bei der Veranstaltung. „Wir haben heute bewiesen, dass Braunschweig und seine Feuerwehr ein so großes und wichtiges Event ausrichten können.“ Und Stadtbrandmeister Ingo Schönbach betonte: „Alle Jugendlichen haben eine großartige Leistung gezeigt.“

