Energie pur mit Glasperlenspiel beim ATP-Turnier in Braunschweig

Viele Hundert Besucher feierten am Samstagabend beim ATP-Tennisturnier den energiegeladenen und effektvollen Liveauftritt des Electropop-Duos Glasperlenspiel mit Sängerin Carolin Niemczyk und Keyboarder Daniel Grunenberg.

Und so geht’s bei den BraWo-Open auf dem BTHC-Gelände weiter: Am heutigen Sonntag findet ab 20 Uhr die „Gastro-Party“ mit „Soultyzer“ statt. Am Montag, 4. Juli, ist die „Players Night“ mit „The G-Fonics feat. Sascha Münnich“ zu erleben. Am Dienstag, 5. Juli, steht die „Sommer Wies’n“ mit „Gerry und Gary“ auf dem Programm, und am Mittwoch, 6. Juli, die „Schlager Party“ mit der „Golden Glitter Band“ ab cirka 20 Uhr.

Am Donnerstag, 7. Juli, wird zur „Ladies Night“ mit „Groovin Affairs“ eingeladen. Am Freitag, 8. Juli, wird’s zur „Spanish Night“ mit „Marquess“ ab 20 Uhr sehr rhythmisch. Und zum Finale am Samstag, 9. Juli, steht die Sängerin „Alice Merton“ ab 20 Uhr auf der Bühne.

Das sportliche Programm

Montag: Finalmatches Qualifikation und 1. Runde Hauptfeld Einzel ab 11 Uhr

Finalmatches Qualifikation und 1. Runde Hauptfeld Einzel ab 11 Uhr Dienstag: 1. und 2. Runde Hauptfelder ab cirka 11.30 Uhr

1. und 2. Runde Hauptfelder ab cirka 11.30 Uhr Mittwoch: 2. Runde Hauptfeld Einzel und 2. Runde Doppel ab cirka 12 Uhr

2. Runde Hauptfeld Einzel und 2. Runde Doppel ab cirka 12 Uhr Donnerstag: Viertelfinale Einzel und Doppel ab cirka 12 Uhr

Viertelfinale Einzel und Doppel ab cirka 12 Uhr Freitag: Halbfinale Einzel und Doppel ab cirka 13 Uhr

Halbfinale Einzel und Doppel ab cirka 13 Uhr Samstag: Finale Doppel ab cirka 14 Uhr, Finale Einzel folgt im Anschluss

Mehr Infos: www.brawo-open.de

