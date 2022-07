Braunschweig. Ein Schüler hat eingeräumt, in der vergangenen Woche den Amok-Fehlalarm in der Grundschule Hohestieg ausgelöst zu haben.

Die Grundschule Hohestieg im Westlichen Ringgebiet. Vor einer Woche, am 28. Juni, erfolgte hier ein Polizeigroßeinsatz, nachdem der Amokalarm ausgelöst worden war.

Schulen in Braunschweig

Schulen in Braunschweig Amokalarm in Braunschweiger Schule – Schüler gesteht

Der Schreck war groß: Am Dienstag vor einer Woche war in der Grundschule Hohestieg im Westlichen Ringgebiet der Amokalarm ausgelöst worden. Wenige Minuten später waren die ersten Polizeibeamten vor Ort, kurz darauf rückten Einsatzkräfte aus der ganzen Region an, um das komplette Schulgebäude sowie das Gebäude der benachbarten Grundschule St. Joseph zu durchkämmen. Dann folgte die Entwarnung: Fehlalarm!

Alarm in der Hauptschule Sophienstraße. Das ganze Viertel wurde weiträumig abgesperrt und die Schule durchsucht. Foto: Peter Sierigk

Auf Nachfrage teilt die Polizei nun mit, dass inzwischen bekannt ist, wer den Fehlalarm ausgelöst hat: Ein Schüler hat demnach kurz nach der Tat eingeräumt, den Alarmknopf betätigt zu haben. „Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an“, sagt Carolin Scherf, Sprecherin der Polizeiinspektion Braunschweig.

Hauptschule Sophienstraße: Täter noch unbekannt

Welche Konsequenzen die Tat für die Familie des Schülers haben wird, und ob sie die Kosten für den Einsatz tragen muss – diese Rückfragen hat die Polizei unserer Redaktion bislang noch nicht beantwortet.

Bereits zwei Wochen zuvor war am 10. Juni ein Amok-Fehlalarm an der Hauptschule Sophienstraße ausgelöst worden. Die Polizei ermittelt wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“. Wer den Alarm ausgelöst hat, ist noch unklar. „Die Ermittlungen ließen bislang keinen Tatverdacht gegen eine bestimmte Person verdichten“, so Scherf.

Die Alarmknöpfe seien in den Schulen für jedermann frei zugänglich, so dass sie im Notfall für jede Person schnell zu erreichen sind. „Die Bedienung der Amokalarmknöpfe gleicht den Einrichtungen für einen Feueralarm“, erklärt Scherf.

