Braunschweig: Psychologin spricht über Amokalarm in Schule

Sowohl an der Hauptschule Sophienstraße (oben links) als auch an der Grundschule Hohestieg (unten links) im Westlichen Ringgebiet wurde der Alarm über Amokalarm-Knöpfe ausgelöst.

Zweimal innerhalb weniger Tage hat es einen Amokalarm an Braunschweiger Schulen gegeben: am 10. Juni schrillte der Alarm in der Hauptschule Sophienstraße, am 28. Juni war die Grundschule Hohestieg im westlichen Ringgebiet betroffen. In beiden Fällen hat es sich um einen Fehlalarm gehandelt: An der Grundschule hat ein Schüler gestanden, den Alarm ausgelöst zu haben. Wer den Alarmknopf in der Sophienstraße gedrückt hat, ist noch offen.

Was im Nachhinein vielleicht als „dummer Scherz“ abgetan werden kann, hat bei den betroffenen Schülern, Lehrkräften und Mitarbeitern im Moment des Alarms große Ängste ausgelöst. Wir sprachen darüber mit Friederike Dushe, Schulpsychologische Dezernentin beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung in Braunschweig.

Frau Dushe, die meisten Menschen haben erst von dem Amokalarm gehört, als bereits feststand, dass der Alarm offenbar mutwillig ausgelöst wurde und keine akute Gefährdung bestand. Doch die Personen, die sich zum Zeitpunkt der Alarmierung im Schulgebäude befanden, konnten nicht wissen, dass bald Entwarnung gegeben wird...

Für die Menschen, die eine solche Situation in der Schule erleben, ist das in diesem Moment erstmal real. Die Vorgabe ist, dass sich alle sofort in dem Klassenraum, in dem sie sind, einschließen und so lange darin bleiben und sich schützen, bis die Polizei sie sicher rausbegleitet. In der Hauptschule Sophienstraße hat es rund 90 Minuten gedauert, bis die Polizei das Gebäude abgesucht hatte und Entwarnung geben konnte. Die ganze Zeit über läuft ein akustisches Warnsignal, und man bekommt keinerlei weiteren Informationen über die Lage, auch nicht von außen – denn niemand weiß zu dieser Zeit, wie ernst die Lage ist.

Wird so etwas geprobt?

Friederike Dushe Schulpsychologische Dezernentin am Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Braunschweig Dezernat 5. Foto: Privat

Nein, anders als ein Feueralarm wird ein Amokalarm nicht geprobt. Man will keine Ängste schüren. Und wir wollen auch nicht, dass die, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, so etwas zu tun – ob als Fake oder mit der Idee, Menschen Schaden zuzufügen – wissen, wie die Abläufe dazu sind. Ich kann auch keine Details benennen, wie in einem Ernstfall vorgegangen wird, um die Strategie der Polizei nicht offen zu legen.

90 Minuten Ungewissheit – das ist eine lange Zeit. Was geht in den Betroffenen vor?

Viele von uns kennen den Schreck, wenn sie zum Beispiel einen kleinen Unfall erleben: Man fühlt sich zitterig, unsicher, hat eine eingeschränkte Wahrnehmung und auch ein merkwürdiges Zeitempfinden. Wenn man nicht weiß, wie ernst die Bedrohungslage ist, können Ängste und Sorgen hinzukommen. Auch das Gefühl des Eingesperrtseins wirkt sich aus: Erwiesenermaßen ist es der beste Schutz, sich in einer solchen Bedrohungslage einzuschließen - doch das kann auch sehr unangenehm sein, weil man das Gefühl hat, nicht rauszukommen. Jeder erlebt die Situation etwas anders und reagiert auch anders.: Manche weinen, sind körperlich unruhig, andere machen vielleicht Witze oder lachen. Auch das kommt vor, weil es so schwer zu begreifen und unser Gehirn an dieser Stelle sehr träge ist. Diese unterschiedlichen Reaktionen können auch zu Konflikten führen.

Was kann die Lehrkraft in dem Moment tun?

Orientierung bieten, also sagen, was zu tun ist: Wir bleiben im Klassenraum! Ich schließe ab und wir verhalten uns ruhig! Ich bin bei Euch und wir schaffen das! Es ist wichtig, dass Lehrkräfte auf so eine potenzielle Situation vorbereitet sind - auch, wenn es äußerst unwahrscheinlich ist, dass sie je in so eine Situation kommen.

An weiterführenden Schulen haben fast alle Kinder und Jugendlichen ein Handy. Sie werden vielleicht ihre Eltern anrufen wollen - wie geht man damit um?

Ich kann diesen Wunsch vollkommen verstehen, es entspricht dem menschlichen Grundbedürfnis nach Sicherheit und Orientierung. In der Situation ist es aber tatsächlich nicht sinnvoll. Es ist deshalb auch Aufgabe der Lehrkraft, vorzugeben, dass die Handys nicht benutzt werden sollen. Denn natürlich würden die Eltern in Sorge sein und voraussichtlich versuchen, in die Nähe ihrer Kinder zu kommen. Es hilft aber keinem, wenn sich die Eltern in eine potenzielle Gefahrensituation begeben oder wenn sie in ihrer Sorge vielleicht sogar die Arbeit der Polizei behindern.

Welche psychischen Folgen können auftreten bei Menschen, die den Amokalarm miterlebt haben?

Typische Phänomene sind zum Beispiel, dass man nervöser ist als sonst, dass man schlechter schlafen kann, sich nicht richtig konzentrieren kann oder man vielleicht nicht allein sein möchte. Das sind normale und gesunde Schutzreaktionen des Organismus auf eine absolut ungewöhnliche Situation. Das legt sich in der Regel nach einer gewissen Zeit: Nicht jeder, der so etwas oder ähnliches erlebt, braucht professionelle Unterstützung.

Was kann man tun, um ein solches Erlebnis zu verarbeiten – und wie können beispielsweise die Eltern dabei unterstützen?

Man sollte überlegen, welche Ressourcen man hat und wie man selber für sich sorgen kann: Dem einen hilft Bewegung, der sollte dann nicht sein Training ausfallen lassen. Andere haben eher das Bedürfnis nach Ruhe, wollen reden oder mit anderen Menschen einfach Zeit verbringen. Für manche ist auch das Haustier total wichtig. Eltern sollten präsent und gesprächsbereit sein, ohne sich aufzudrängen, und schauen, was ihr Kind benötigt. Falsch machen kann man nur etwas, wenn man das Geschehene tabuisiert und nicht gesprächsbereit ist nach dem Motto: Stell’ dich nicht so an, ist doch nichts passiert! Auch Schule kann ein wahnsinnig stabilisierender Faktor sein, denn was Schüler und Schülerinnen zur Verarbeitung einer solchen Krise brauchen, ist Orientierung und eine vertraute Situation. Wir unterstützen die Lehrkräfte mit Psycho-Education dabei, mit der Situation umzugehen. Erwachsene haben in ihrem Leben schon die ein oder andere Krise erlebt und gelernt, damit umzugehen – Schülern fehlt diese Erfahrung meistens, sie müssen ihren Weg erst finden. Aber es ist machbar, man kommt da raus!

Wann sollte man sich professionelle Hilfe suchen?

Wenn die Folgen deutlich länger als vier Wochen anhalten und so massiv sind, dass sie den Alltag beeinträchtigen.

Perspektivwechsel: Was treibt jemanden an, einen solchen Fehlalarm auszulösen?

In diesen konkreten zwei Fällen wissen wir es nicht. Grundsätzlich kann dies aus kindlicher Neugier oder aus Versehen geschehen. Es kann auch das Ziel dahinterstecken, sich vom Unterricht zu entlasten. Wir kennen das alle aus unserer Schulzeit, wenn es Feueralarm gab. Von den Lehrkräften in der Sophienstraße weiß ich aber, dass es keine Schüler oder Schülerinnen gab, die den Amokalarm als Entlastung oder Ablenkung vom Schulalltag begrüßt haben. Nein, lustig fand das keiner. Im Gegenteil: Angst und Schrecken bis hin zur Panik waren stark verbreitet. Die Situation wurde als Bedrohungslage erlebt. Das hat man auch gemerkt, als ich am Montag nach dem Fehlalarm als Notfallpsychologin an die Schule kam und eine entsprechende Durchsage gemacht wurde: Mir wurde berichtet, dass bei dem Signalton vor der Durchsage alle zusammengezuckt seien - sofort war das Erleben vom Freitag wieder da. So tief saß der Schrecken noch.

Von Suiziden ist bekannt: Wird über sie ausführlich in den Medien berichtet, kann dies einen Nachahmer-Effekt haben. Gibt es einen ähnlichen Effekt bei Amokläufen oder Amokalarmierungen - immerhin gab es wenige Tage vor dem ersten Fehlalarm in Braunschweig einen Amoklauf an einer Grundschule im US-Staat Texas, bei dem 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet wurden!?

Wenn so etwas passiert und dies in den Medien sehr präsent ist, gibt es oft Nachahmer. Ähnlich wie bei Suiziden: Als sich 2009 der Torwart Robert Enke aus Hannover getötet hat und darüber viel berichtet wurde, gab es unglaublich viele Nachahmer unter Jugendlichen. Das war Wahnsinn. Die mediale Berichterstattung ist das eine – im Fall von Amokläufen kann aber auch die Selbstdarstellung eines Täters Nachahmung provozieren, wenn beispielsweise Videos im Internet kursieren, die ihn in militärischer Kleidung beim Schießtraining zeigen. Wichtig ist: Wenn Eltern oder Lehrkräfte merken, dass ein Jugendlicher keinen Ausweg mehr erkennt, keinen Sinn im Leben, und nur noch Gewalt als Lösung ansieht, muss man das ernst nehmen.

Kontakt:

Der schulpsychologische Dienst des Regionalen Landesamtes Schule und Bildung ist Ansprechpartner für Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen in der Region: https://www.rlsb.de/organisation/dezernate/dezernat-5/schulpsychologie-kontakt/regionalabteilung-braunschweig

