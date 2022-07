Braunschweig. Die BZ-Filmpremiere zeigt den dritten Teil der französischen Culture-Clash-Komödie. Claude ahnt nicht, was seine Töchter zum 40. Hochzeitstag planen.

BZ-Filmpremiere Kino in Braunschweig: Monsieur Claude und seine Vorurteile

Moniseur Claude ist zurück. Sie wissen schon, dieser konservative Knochen aus Paris mit den vielen Vorurteilen. Das Schicksal hat Claude seiner Meinung nach hart getroffen, weil keine seiner vier Töchter einen katholischen Franzosen geheiratet hat. Die älteste, Odile, ist mit dem erfolglosen jüdischen Geschäftsmann David liiert, Isabelle hat sich mit dem algerischstämmigen muslimischen Rechtsanwalt Rachid vermählt, und Ségolène ist Ehefrau des chinesischstämmigen Bankers Chao Ling. Claudes letzte Hoffnung, doch noch einen standesgemäßen Schwiegersohn zu bekommen, ruhten auf der jüngsten Tochter Laure. Doch auch die verliebte sich multikulturell.

Nun steht Claudes 40. Hochzeitstag an und die Töchter planen hinterrücks eine große Party. Wir zeigen den dritten Teil der Komödie um Monsieur Claude am Mittwoch, 13. Juli, als BZ-Filmpremiere im Astor Filmtheater – einen Tag vor dem offiziellen Bundesstart. Beginn ist um 20 Uhr.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Inzwischen sind die ungeliebten Schwiegersöhne mit den Töchtern in die Nachbarschaft gezogen. Es gibt Gezänk über Äpfel, die auf Petersilie fallen, das jüdische Zuckerfest, die arabische Grillparty… Auch die Vernissagen der Eingeweide-Malerei seiner Tochter Ségolène fordern Monsieur Claudes Nerven heraus.

Indes fragt sich Gattin Marie, wie es eigentlich um ihre Ehe bestellt ist. Claude verspricht ein romantisches Abendessen à la francaise und ahnt nicht, dass die Töchter still und heimlich sein persönliches Armageddon planen: eine XXL-Familienfeier mit allen Schwiegereltern aus der ganzen Welt, bei der Claude und Marie ihr Eheversprechen erneuern sollen.

Kinotrailer „Monsieur Claude und sein großes Fest“

Im Begleitheft zum Film heißt es: „Während die Töchter inklusionssensible Hochzeitspläne schmieden, zeichnet sich am Horizont ein Massaker der interkulturellen Gehässigkeiten ab, das selbst Monsieur Claudes Erregungskurve in den Schatten stellt. Was folgt ist ein rasantes Säbelrasseln familiärer Krisenfälle zwischen verbotenen Drinks, liebestollen Kunsthändlern und der Diskriminierung einer Jurte.“

Die beiden ersten Teile der Komödie fanden international viel Beifall. Doch es gab auch Kritik am laxen Umgang mit den Vorurteilen. So schrieb beispielsweise epd-Film: „Der Film gibt sich als Plädoyer für Toleranz und Vielfalt, seine Figuren verbreiten aber bei genauem Hinschauen eine gefährlich verharmlosende Botschaft.“ Die Berliner Morgenpost hingegen sah darin eher eine unterhaltsame Lektion im Miteinander-Auskommen und Abbauen von Vorurteilen.

In der Titelrolle ist natürlich wieder Christian Clavier zu sehen. Regie führte Philippe de Chauveron.

Tickets gibt es im Astor Filmtheater.

Auch das könnte Sie interessieren:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de