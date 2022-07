Foto: Bernward Comes

Die Corona-Sommerwelle trifft auch die BSVG. Die Straßenbahnlinie 10 in Braunschweig fällt daher in den Ferien aus.

BSVG Fahrermangel wegen Corona: Linie 10 in Braunschweig fällt aus

Ab Montag, den 18. Juli, muss die Stadtbahnlinie 10 von und zum Hauptbahnhof wegen eines corona-bedingt hohen Krankenstandes im Straßenbahnbereich bis zum Ende der Sommerferien komplett entfallen. Das teilt die BSVG mit. Das Angebot auf der stark nachgefragten Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt werde durch die Stadtbahnlinie 2 weiter gewährleistet. Diese fährt dann ganztägig über den Hauptbahnhof.

Durch das in den Sommerferien erwartete erhöhte Fahrgastaufkommen durch das 9-Euro-Ticket, sollte die Stadtbahnlinie 10 eigentlich verstärkt werden. Erst kürzlich hatte die BSVG angekündigt, dass die Linie 10 zwischen 14 und 18 Uhr im 15-Minuten-Takt fahren soll, statt wie sonst in den Ferien üblich alle 30 Minuten. „Dass die Linie nun weitestgehend durch den neuen Fahrweg der Linie 2 ersetzt wird, ist der akuten Coronalage im Straßenbahn-Fahrdienst geschuldet“, heißt es in der Pressemitteilung.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit dem Ersatz könne zwischen „Gesundheitsamt“ und „Hauptbahnhof“ das volle, eigentlich mit Verstärkung der Linie 10 geplante Fahrplanangebot gefahren werden. Die Haltestelle „Leisewitzstraße“ kann jedoch nicht bedient werden.

BSVG: Sommerwelle trifft uns

„Die Sommerwelle der Corona-Pandemie trifft leider auch die BSVG. Mit der Anpassung der Linie 2 gelingt es aber, dies für unsere Kunden weitgehend zu kompensieren. Wir bitten um Verständnis in dieser Ausnahmesituation“, so Jörg Reincke, der Geschäftsführer der BSVG.

Die geänderten Fahrplandaten sind über die elektronische Fahrplanauskunft (EFA) verfügbar. Weitere Informationen, gibt es unter www.bsvg.net oder telefonisch bei der Service-Hotline unter (0531) 383-2050.

Mehr zu Bussen, Bahnen und Taxen in Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de