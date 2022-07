Mehrere Brände – Diese Feuerwehr-Einsätze gab es in Braunschweig

Viel zu tun hatten heute über den ganzen Tag verteilt die Einheiten der Berufsfeuerwachen und einige Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet von Braunschweig. Fast immer zeitgleich oder im dichten Wechsel fuhren unentwegt die Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Braunschweig zu verschiedensten Einsatzstellen im Stadtgebiet.

Rauchentwicklung in Krankenhaus löste Großeinsatz der Feuerwehr Braunschweig aus

Am späten Dienstagvormittag ist die Feuerwehr Braunschweig durch eine automatische Brandmeldung des Krankenhauses Salzdahlumer Straße alarmiert wurden, heißt es. Aufgrund der besondere Gefahrenlage sei sofort ein Großaufgebot an Einsatzkräften eingesetzt worden.

Die Situation einer Rauchentwicklung in der Notaufnahme habe sich als weniger kritisch herausgestellt. Durch die ebenfalls anwesende Betriebsfeuerwehr habe die Situation jedoch schnell geklärt werden können. Die Ursache war Rauchentwicklung durch Schweißarbeiten, berichtet die Feuerwehr.

Zahlreiche ausgelöste Brandmeldeanlagen in Braunschweig

Direkt von dieser Einsatzstelle wurden die Einsatzkräfte zum nächsten Einsatz – einem ausgelösten Brandmelder – in das Studentenwohnheim am Rebenring gefahren, so die Feuerwehr. Auch hier sei es nur eine Fehlauslösung gewesen.

Im weiteren Verlauf des Mittags folgten laut Meldung weitere Auslösungen in der Jugendherberge und einem Industriebetrieb in der Christian Pommer Straße. Parallel sei durch die Einheiten der Südwache und die Ortsfeuerwehr Geitelde, Stiddien und Broitzem ein Freiflächenbrand mit rund 100 Quadratmeter gelöscht worden.

Ein angebranntes Essen in einer Wohnung in der Innenstadt, mehrere Rauchmelderauslösung aufgrund unklarer Ursachen und der Austritt von Kohlenmonoxid (CO) aufgrund einer defekten Gastherme in der Marienstraße führten dazu, dass die Einsatzkräfte unentwegt im Einsatz waren.

Die Feuerwehr Braunschweig rettet Reh aus dem Mittellandkanal

Während die meisten Einsätze eher für Schweiß bei den Einsatzkräften sorgten, konnte ein Einsatz zur Rettung eines Rehes aus dem Mittellandkanal gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Veltenhof für eine kurze Erfrischung sorgen, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr.

Im Rahmen der vielen Einsätze mussten laut Meldung indes Einsatzkräfte eines Löschfahrzeuges als Ersthelfer tätig werden, um einen bewusstlosen Passanten zu helfen. Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine ungewöhnlich hohe Zahl an Einsätzen bearbeiten müssen sei bislang im Rettungsdienst keine signifikante Zunahme an Einsätzen durch die Hitze zu verzeichnen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de