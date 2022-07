Mozarts Zauberflöte live aus Salzburg im Braunschweiger Astor

Die Zauberflöte: Die deutsche Oper in zwei Aufzügen ist am Samstag, 30. Juli, um 18.30 Uhr im Astor Filmtheater in Braunschweig zu sehen.

Mozarts „Die Zauberflöte“ wird am 30. Juli bei den Salzburger Festspielen Premiere feiern. Die Neueinstudierung der Inszenierung von Lydia Steier ist live aus dem „Haus für Mozart“ mit exklusivem Rahmenprogramm in zahlreichen Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erleben. Die Dirigentin Joana Mallwitz übernimmt die musikalische Leitung, das erstklassige Sängerensemble wird begleitet von den Wiener Philharmonikern. Die deutsche Oper in zwei Aufzügen ist am Samstag, 30. Juli, um 18.30 Uhr im Astor Filmtheater in Braunschweig zu sehen.

Zum Inhalt: Eine spektakuläre Verfolgungsjagd von Prinz und Ungeheuer ist Ausgangspunkt der Handlung um eine Liebesgeschichte mit entführter Prinzessin, mit der Königin der Nacht und Sarastro, mit lustigen Figuren wie Papageno und Papagena, und nicht zuletzt einem magischen Instrumentarium mit Flöte und Glockenspiel. „Je nach Blickwinkel ändert sich die Perspektive auf dieses schillernde Werk“, heißt es in der Ankündigung.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die musikalische Leitung übernimmt die „Dirigentin des Jahres“ Joana Mallwitz

Regisseurin Lydia Steier brachte ihre opulente Sicht auf das Meisterwerk erstmals bei den Salzburger Festspielen 2018 auf die Bühne. Für die Neueinstudierung vier Jahre später hat Steier ihr Konzept weiterentwickelt und dem neuen Spielort im Haus für Mozart angepasst.

Zudem sind die meisten Rollen neu besetzt. Zu den diesjährigen hochkarätigen Darstellern gehören Regula Mühlemann (Pamina), Brenda Rae (Königin der Nacht) und Tareq Nazmi (Sarastro). Mauro Peter singt die Partie des Tamino, die er bereits 2018 verkörpert hat. Im Orchestergraben sind die Wiener Philharmoniker zu erleben. Die musikalische Leitung übernimmt die gefeierte, 2019 vom Magazin „Opernwelt“ zur Dirigentin des Jahres gekürte Joana Mallwitz, die 2020 mit „Così fan tutte“ als erste Frau bei den Salzburger Festspielen eine szenische Oper leitete.

Tickets für 25 bis 33 Euro erhalten Sie hier. Mehr Informationen gibt es auf www.salzburgimkino.de.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de