Feuerwehr Braunschweig befreit Schwanen-Junges vom Angelhaken

Braunschweig. Schwanen-Jungtier hatte sich in einer abgerissenen Angelschnur samt Haken und Wobbler verfangen, war schon von weitem sichtbar am Schnabel verletzt.

Tier-Drama am Bienroder See. Das Schwanen-Junge hat sich am Schnabel verletzt.

Aufregung und Tierrettung am Bienroder See: Feuerwehr und Tierschutz befreiten einen Jung-Schwan vom Angelhaken.

Aufmerksame Passantin rief Feuerwehr und Tierschutz zum Bienroder See

Am Samstag, so der Bericht der Feuerwehr Braunschweig, wurden gegen 9 Uhr Feuerwehr und der Tierschutz durch eine aufmerksame Passantin am Bienroder See zu Hilfe gerufen. Ein Schwanen-Jungtier hatte sich in einer abgerissenen Angelschnur samt Haken und Wobbler verfangen und war schon von weitem sichtbar am Schnabel verletzt.

Feuerwehrkräfte befreiten das Tier vom Haken, der sich im Schnabel und in der Zunge verfangen hatte. Foto: Verena Paliga / Feuerwehr Braunschweig

Die alarmierte Bienroder Ortsfeuerwehr ging mit dem Mehrzweckboot am See in der Straße Im Großen Moore in Bereitstellung. Gemeinsam mit der Passantin konnte die Schwanenfamilie mit insgesamt sechs Tieren durch Futter an Land gelockt werden.

Die aufgeregten Schwanen-Eltern und ihre Familie mussten abgelenkt werden

So gelang es, das Jungtier in einem von den Eltern unbeobachteten Moment aufzugreifen. Zwei Feuerwehrkameraden befreiten daraufhin das Tier vom Haken, der sich im Schnabel und in der Zunge verfangen hatte.

Nach Begutachtung durch den Tierschutz konnte das Jungtier wieder zurück zur Familie gebracht werden.

Ortsfeuerwehr Bienrode war mit insgesamt zwölf Kräften im Einsatz

Die Schwanen-Eltern, die die ganze Zeit über aufgeregt am Ufer gewartet hatten, wirkten laut Bericht der Feuerwehr Braunschweig sichtlich erleichtert und nahmen das Jungtier gleich wieder schützend in Ihre Mitte. Gemeinsam schwammen sie dann auf dem Bienroder See davon.

Die Ortsfeuerwehr Bienrode war mit 12 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz.

