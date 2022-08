Schweizer Kunstflugstaffel macht Station in Braunschweig

Braunschweig. Die neun Maschinen werden am Mittwoch am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg eintreffen und in Formation einfliegen. Zuschauer sind willkommen.

Die Kunstflugstaffel PC7 TEAM der Schweizer Luftwaffe macht auf dem Weg zu einer Flugschau in Schweden am Mittwoch Station in Braunschweig.

Die Kunstflugstaffel PC7 TEAM der Schweizer Luftwaffe macht auf dem Weg zu einer Flugschau in Schweden am Mittwoch, 3. August, Station in Braunschweig. Die neun rot-weiß lackierten Turbo-Trainer vom Typ Pilatus PC-7 werden voraussichtlich gegen 16 Uhr am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg eintreffen und über Nacht bleiben. Wie der Flughafen mitteilt, geht es am 4. August cirka 10 Uhr weiter nach Schweden. Die Maschinen legen hier einen normalen Tank- und Übernachtungshalt ein.

Bei der Ankunft am Mittwoch werde die Kunstflugstaffel in Formation über die Start- und Landebahn einfliegen und dann am Ende einzeln „ausbrechen“, um zur Landung anzusetzen. Die Ankunft ist von der Besucherterrasse des Flughafens aus zu beobachten.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am 8. August kommen sie auf dem Heimflug erneut nach Braunschweig

Am Montag, 8. August, wird die Kunstflugstaffel gegen 12 Uhr zum Auftanken erwartet, um dann um 14 Uhr zum Heimflug zu starten. „Die Pilatus PC-7-Turbo-Trainer werden von der Schweizer Luftwaffe für die Grundausbildung der Militärpiloten eingesetzt“, heißt es in der Pressemitteilung. „Diese pilotenfreundlichen und auffällig bemalten Propellertrainer stehen am Anfang einer jeden Militärpiloten-Karriere.“

Bei einer Triebwerksleistung von 550 PS und einem Startgewicht von ungefähr zwei Tonnen erreichen die Maschinen eine Reisegeschwindigkeit von 330 km/h und eine Höchstgeschwindigkeit von 556 km/h.

Mehr News aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de