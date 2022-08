Bombenentschärfung Was Sie zur Evakuierung am Sonntag in Braunschweig wissen müssen

Bei Sondierungsarbeiten sind auf einem Feld südlich von Leiferde zwei mutmaßliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg lokalisiert worden. Entdeckt wurden sie durch die Auswertung historischer Luftaufnahmen. Die alliierten Streitkräfte fertigten diese kurz nach Kriegsende an.

Die mutmaßlichen Blindgänger liegen im Abstand von rund 40 Metern im Erdreich. Um sie freilegen und entschärfen zu können, müssen am Sonntag, 14. August, alle rund 1800 Bewohnerinnen und Bewohner im Umkreis von einem Kilometer um den Fundort bis 9 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Wie lange wird die Evakuierung in Braunschweig-Leiferde dauern?

Die Evakuierung erstreckt sich über die komplette Ortschaft Leiferde einschließlich Friedrichshöhe und wird voraussichtlich bis in den Nachmittag dauern.

Die betroffenen Straßen im Überblick: Am Meerberg, An den Flachsrotten, Asseweg, Bahnhofstraße, Burg, Deiweg, Elmweg, Eutschenwinkel, Fallsteinstraße, Fischerbrücke, Friedrichshöhe, Hahnenkamp, Harzweg, Im Rübenkamp, Im Rundum, Im Zollfeld, Lappwaldweg, Lüdersstraße, Oderweg, Oeselweg, Papenweiden, Rapskamp, Schenkendamm 1 (ausschließlich diese Hausnummer), Sieberstraße, Sösestraße, Thiedebacher Weg, Unter der Heyde, Vor dem Rundum, Vor der Kirche, Zorgestraße.

Wohin können die Bewohner aus Leiferde ausweichen?

Als Ausweichquartier dient ab 8 Uhr die Grund- und Hauptschule Rüningen, Thiedestraße 24a. Ebenfalls ab 8 Uhr wird ein kostenloser Buspendelverkehr vom Eutschenwinkel in Leiferde zur Sammelstelle eingerichtet. Die Rückfahrt nach Aufhebung der Evakuierung ist dann auch kostenlos mit der Linie 413 der BSVG möglich. Informationen zum Busverkehr: www.bsvg.net

Wer Hilfe beim Verlassen der Wohnung oder einen Krankentransport zur Sammelunterkunft benötigt, kann sich an die Feuerwehr Braunschweig unter der Telefonnummer (0531) 19222 wenden. Alle Informationen auch auf www.braunschweig.de. Am Sonntag steht die Feuerwehr ab 8.30 Uhr für allgemeine Informationen gern zur Verfügung: (0531) 2345-678.

Verdacht auf einen Blindgänger bei Leiferde: Die farbige Fläche markiert den Bereich, den am Sonntag, 14. August, alle Bewohner verlassen müssen. Foto: Stadt Braunschweig

Welche Auswirkungen hat die Evakuierung auf den Verkehr?

Betroffen sind auch die Bahnstrecken nach und von Salzgitter/Seesen und Wolfenbüttel/Goslar. Sie werden während der Entschärfung gesperrt. Informationen zum Bahnverkehr: www.bahn.de

Wie das Zugunternehmen Erixx (RB42/43 von Braunschweig nach Bad Harzburg bzw. Goslar) mitteilt, wird die Zugstrecke zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel ab 10.45 Uhr bis voraussichtlich mindestens 14 Uhr gesperrt. Die Züge fahren während des Sperrzeitraums nur zwischen Wolfenbüttel und Goslar/Bad Harzburg.

Zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel wird ein Busnotverkehr eingerichtet. Die verfügbaren Busse fahren im Pendelverkehr, die Fahrzeiten weichen von den Zugfahrzeiten ab, es kann daher zu längeren Wartezeiten kommen. Die Busse fahren in Wolfenbüttel am Bahnhof ab, in Braunschweig an der SEV-Haltestelle im Nahverkehrsterminal.

Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig in den elektronischen Fahrplanauskunftsmedien zum Beispiel auf www.erixx.de oder in der FahrPlaner-App zu informieren. Fahrgäste, die am Sonntag auf dem Weg in den Harz sind, sollten nach Möglichkeit alternative Routen prüfen und zum Beispiel über Hannover und Hildesheim anreisen.

Der Busverkehr von und nach Leiferde wird eingestellt.

Wichtiger Hinweis für Paddler auf der Oker: Der Evakuierungsbereich umfasst laut der Stadtverwaltung einen längeren Abschnitt des Flusses nördlich und südlich der Straße Fischerbrücke (siehe Karte). Dieser Bereich darf während der Evakuierungszeit nicht befahren werden. Es ist notwendig, die K 77 (Burg) bzw. K 66 (Leiferder Weg) einschließlich des Radweg zwischen Leiferde und dem Wolfenbütteler Stadtteil Groß Stöckheim ab 9 Uhr voll zu sperren. Groß Stöckheim oder andere Teile des Stadtgebietes von Wolfenbüttel sind von der Evakuierung nicht betroffen.

Gesperrt sind weiterhin die B 248 (Thiedestraße) sowie die K 18 (Danziger Straße) und damit die direkten Verbindungen zwischen Braunschweig-Leiferde und Salzgitter-Thiede. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Autobahnen sowie die Ortsdurchfahrt von Rüningen sind nicht betroffen.

