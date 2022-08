Braunschweig. Die Saison endet damit etwas eher als sonst. Die Stadtbad GmbH will auf diese Weise Geld sparen. Nur das Freibad Bürgerpark öffnet einige Tage länger.

Das Raffteichbad in Braunschweig wird seit Anfang Juli nicht mehr beheizt.

Badespaß Die ersten Freibäder in Braunschweig schließen am 4. September

Das Freibad Waggum und das Raffteichbad öffnen am Sonntag, 4. September, zum letzten Mal in diesem Jahr. Wie die Stadtbad GmbH mitteilt, endet die Saison in den beiden Bäder etwas früher als gewohnt, um angesichts der Energiekrise Energie einzusparen.

Anfang September reiche die Lufttemperatur nicht mehr aus, um dort eine annehmbare Wassertemperatur zu halten, erläutert Pressesprecher Fabian Neubert. „Das Freibad Raffteich wurde bereits seit Anfang Juli nicht mehr beheizt, allein durch die Sonneneinstrahlung wurden Wassertemperaturen von bis zu 25 Grad Celsius erreicht. Durch die nächtlich sinkenden Temperaturen fällt die Wassertemperatur mittlerweile aber deutlich ab.“ Den Abschluss der Saison im Raffteichbad macht erneut das Hundeschwimmen am Sonntag, 11. September, von 10 Uhr bis 16 Uhr.

Rund 90.000 Besucher in dieser Saison in Braunschweigs städtischen Freibädern

Das Freibad Bürgerpark bleibt noch bis Freitag, 9. September, geöffnet – sollten die Temperaturen überdurchschnittlich warm bleiben, so dass Wassertemperaturen von mehr als 20 Grad gewährleistet sind, sogar bis 15. September, kündigt Neubert an. Dort stützt eine Solarthermieanlage auf den Dächern die Wassertemperatur. Aktuell betrage die Wassertemperatur noch 23 Grad.

Die Besucherzahlen haben laut der Stadtbad GmbH noch nicht das Normalmaß erreicht: „Bis 2019 zählten die städtischen Freibäder im Schnitt 115.000 Besucher pro Saison. In den Coronajahren 2021/22 waren es lediglich 50.000.“ Für die laufende Freibadsaison rechne man mit rund 90.000 Besuchern.

Hallenbad Bürgerbadepark nur eingeschränkt für Öffentlichkeit geöffnet

Das Freizeitbad Wasserwelt war den Großteil des Sommers über geöffnet. Mit Ende der Freibadsaison öffnet nun am 5. September auch wieder das Sportbad Heidberg.

Nach der Schließung des Freibades Bürgerpark wird außerdem am 20. September das Hallenbad Bür-gerBadePark geöffnet. Da dort zahlreiche Kinderschwimmkurse gegeben werden, beschränken sich die Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit auf die Tage Dienstag, Mittwoch, und Freitag von 10 bis 14.30 Uhr.

red

