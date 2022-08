Auch Intercity-Züge sind von der Streckensperrung in Braunschweig betroffen (Symbolbild).

Bundespolizei Braunschweig Notarzteinsatz in Braunschweig: Zugausfälle und Umleitungen

Wegen eines Notfalleinsatzes im Braunschweiger Stadtteil Riddagshausen unweit der Bahngleise kommt es am Montagmorgen zu massiven Behinderungen im Bahnverkehr. Wie Deutsche Bahn und Bundespolizei auf Nachfrage mitteilten, fällt bis auf Weiteres die Regionalbahnverbindung zwischen Braunschweig und Magdeburg aus, zudem wird der Intercity nach Leipzig umgeleitet und erreicht Helmstedt erst mit einer Dreiviertelstunde Verspätung. Der Intercity zwischen Dresden und Köln erreicht Braunschweig erst mit einer knappen halben Stunde Verspätung, gegen 9.15 Uhr. Der Enno ab 7.55 Uhr zwischen Braunschweig und Wolfsburg fiel aus. Folgezüge sollen wieder nach Plan fahren. Außerdem entfallen die Halte in Braunschweig und Hildesheim des ICE 277 auf seiner Fahrt zwischen Berlin und Basel. Ein Zusatzhalt ist in Lehrte geplant. Verzögerungen von mehr als einer halben Stunde sind derzeit eingeplant.

Mittlerweile hat die Deutsche Bahn laut eigenen Angaben einen Schienenersatzverkehr zwischen Königslutter und Braunschweig und der Gegenrichtung eingerichtet. Der Intercity zwischen Leipzig und Emden wird über Wolfsburg umgeleitet. Die Halte in Braunschweig und Helmstedt entfallen.

Streckensperrung in Braunschweig dauert wohl bis zum späten Vormittag

Nach Angaben der Bundespolizei existiert die Streckensperrung seit etwa 6.15 Uhr. Ein Zeithorizont sei noch nicht abzusehen. In der Online-Reiseauskunft plant die Bahn derzeit mit Verzögerungen bis mindestens 10.30 Uhr.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der Gefahr von Nachahmungstaten berichten wir in der Regel nicht über mögliche Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter (0800) 1110111 und (0800) 1110222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

