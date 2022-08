Kollision auf Braunschweiger Ring – Unfallfahrer flüchtet

In Braunschweig gab es am Mittwochmorgen eine Autokollision. Für die Ermittlungen benötigt die Polizei Zeugenaussagen (Symbolfoto).

Braunschweig. An der Kreuzung Wendenring/Hamburger Straße kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Jetzt sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall am Morgen.