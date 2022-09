Brand in Braunschweig: Frau kann sich aus den Flammen retten

Braunschweig. Ein Feuer brach am Donnerstagmorgen in einem Haus im Garten in der Straße Charlottenhöhe aus. Eine Frau verletzte sich bei dem Brand schwer.

In der Straße Charlottenhöhe brannte es am Donnerstagmorgen. Die Anwohnerin hat sich schwer verletzt.

In der Straße Charlottenhöhe in Braunschweig hat am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr ein im Garten gebautes Gebäude gebrannt. Wie Brandoberinspektor Johannes Köhler meldet, war die Feuerwehr aufgrund mehrerer Alarme im städtischen Braunschweiger Klinikum in der Nähe und schnell in der Straße Charlottenhöhe. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der rechte Hausbereich bereits in Flammen.

Nachbarn hatten Hilferufe aus dem brennenden Gebäude gehört und die Feuerwehr informiert. Die mehr als 80 Jahre alte Bewohnerin des Gebäudes konnte sich aus dem Feuer retten. Durch den Brand verletzte sie sich schwer. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Der Brand in der Straße Charlottenhöhe beschädigte das Gebäude schwer. Foto: Jörg Koglin

Die Feuerwehr konnte das Feuer inzwischen unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. Im Einsatz sind die Berufsfeuerwehr Braunschweig und die Freiwilligen Feuerwehren Melverode und Geitelde.

