Braunschweig: Geparktes Auto in der Güldenstraße beschädigt

Unbekannte haben ein in der Güldenstraße in Braunschweig geparktes Auto stark beschädigt. Nach einer Meldung der Braunschweiger Polizei hatte eine 25-Jährige ihren VW am Montagabend schräg gegenüber der Güldenhalle in Fahrtrichtung Radeklint geparkt. Als sie am Donnerstagmorgen zu ihrem Wagen zurückkehrte, fand sie es zerstört vor.

Die Vorderachse war gebrochen und die Motorhaube verzogen. Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, musste ein Abschleppwagen es abtransportieren. Die Polizei vermutet, dass ein unbekanntes Fahrzeug mit dem parkenden Auto kollidierte und sich anschließend entfernte. Die Beamten bitten um Hinweise unter (0531) 4763935.

red

