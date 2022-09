Zahl der City-Leerstände in Braunschweig auf Vorjahres-Niveau

Braunschweig. Es gibt Bewegung auf dem Markt: Welche Läden sind in den letzten Monaten gegangen, welche sind neu gekommen? Und was steht demnächst bevor?

23 Leerstände gibt es in der Fußgängerzone - einige Geschäfte sind in den letzten Monaten gegangen, einige haben aber auch neu eröffnet: Das „Werkhaus“ am Damm hat geschlossen (oben links). Alnatura ist seit Juli neu an der Friedrich-Wilhelm-Straße. Brax (unten von links) ist vom Kohlmarkt an die Münzstraße gezogen. Der Welfenhof wird umgebaut, „Sostrene Grene“ hat am Damm eine zweite Filiale eröffnet. An der Schuhstraße ist „Flying Tiger“ ausgezogen, und ein paar Meter weiter ist seit Kurzem die Vinothek Tomrobins zu finden.

Die Zahl der Leerstände in der Braunschweiger Fußgängerzone war im vergangenen Winter deutlich angestiegen – auf 29, wie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft ermittelt hat. In den vergangenen Monaten hat sich die Lage wieder etwas entspannt: Momentan gebe es nur noch 23 leerstehende Flächen, heißt es, genauso viele wie vor einem Jahr. Man kann dies als Zeichen dafür werten, dass der Markt in Bewegung ist und die Innenstadt nach wie vor als attraktiver Standort gilt.

Drei Beispiele aus den vergangenen Monaten: Die Bio-Supermarktkette Alnatura ist im Juli in die große Fläche des ehemaligen Reno-Schuhgeschäfts an der Friedrich-Wilhelm-Straße eingezogen – der zweitgrößte Alnatura-Markt bundesweit. Die dänische Kette „Søstrene Grene“ (Wohnaccessoires) hat am Damm ihre zweite Filiale in der Innenstadt eröffnet. In den Räumen waren zuvor lange Zeit Schuh-Kay und kurzzeitig auch das Görtz-Outlet zu finden. Außerdem hat sich das Modegeschäft Brax vergrößert und ist vom Kohlmarkt an die Münzstraße Ecke Damm gezogen, wo Gina Tricot vor zwei Jahren eine Lücke hinterlassen hatte.

Neu in der Braunschweiger Innenstadt: Sushi, Pasta und Wein

Auch gastronomisch hat sich manches verändert: In der Neuen Straße betreiben Gastronominnen aus Hannover seit Juni die Sushi-Bar Soshe. An der Stephanstraße gegenüber der Karstadtspindel haben zwei Braunschweiger ebenfalls im Juni die Vinothek Tomrobins in einem früheren Friseurladen eröffnet. Und in der ehemaligen Fleischerei During an der Poststraße nahe am Kohlmarkt ist kürzlich „Pasti & Pasta“ eingezogen.

Weitere Geschäftseröffnungen sind in Aussicht: Im Handelsweg startet eine Braunschweigerin bald ein Schuhgeschäft mit Barfußschuhen für Kinder – bis Ende 2021 hatte dort „Fifty Fifty“ Second-Hand-Kleidung angeboten. Im ehemaligen Maredo-Steakhaus an der Langen Straße soll demnächst ein asiatisches Barbecue-Restaurant einziehen, der Umbau läuft bereits. Und im ehemaligen Esprit-Bekleidungsgeschäft am Kohlmarkt will der Betreiber des Italian’s im Schlosscarree einen zweiten Standort eröffnen: „Eat. Grill & Bar“.