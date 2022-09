Kommt der „heiße Herbst“ jetzt auch nach Braunschweig?

Braunschweig. Partei Die Linke kündigt Protest gegen soziale Kälte am Freitag auf dem Braunschweiger Schlossplatz an. Dazu auch unser Kommentar.

Zahlreiche Menschen nahmen am Montag an einer Demonstration der Partei Die Linke gegen die Energie- und Sozialpolitik der Bundesregierung in Leipzig teil.

Jetzt kommt die angekündigte soziale Protestwelle gegen die Lasten der aktuellen Welt-, Wirtschafts- und Energiekrise, die vom russischen Überfall auf die Ukraine ausgelöst wurde, auch nach Braunschweig.

Motto: „Essen und Energie müssen bezahlbar sein – Heißer Herbst gegen soziale Kälte“

Nachdem sich Linke und Rechte in Leipzig und anderen Orten bereits trafen, wenngleich auf verschiedenen Straßenseiten, um einen „heißen Herbst“ auszurufen, ist genau dies jetzt auch das Motto der Partei Die Linke in Braunschweig. Am Freitag hat sie dazu Parteiprominenz aus Bund und Land auf den Schlossplatz eingeladen.

Am Dienstag meldete die Kreisvorsitzende Ursula Weisser-Roelle der Redaktion: Die Linke Braunschweig lädt unter dem Motto: „Essen und Energie müssen bezahlbar sein – Heißer Herbst gegen soziale Kälte“ zu einer Kundgebung ein. Am Freitag, 9. September, ab 17 Uhr auf dem Schlossplatz in Braunschweig solle es so weit sein.

Bundestags-Fraktionsvorsitzende und Landesvorsitzender der Linken kommen zum Protest nach Braunschweig

Wie konsequent die Linke den „heißen Herbst“ ins Visier nimmt, auch im laufenden niedersächsischen Landtagswahlkampf, macht das Programm am Freitag deutlich. Vorgesehen seien Redebeiträge unter anderem von Amira Mohamed Ali, Fraktionsvorsitzende der Linken im Deutschen Bundestag, und Lars Leopold, Landesvorsitzender der Partei Die Linke in Niedersachsen, so Ursula Weisser-Roelle.

Die Begründung ist unmissverständlich: „Der Protest richtet sich gegen die hohen Energiepreise, die Gasumlage, für einen Energiepreisdeckel sowie eine Übergewinnsteuer für Profiteure der Krise, die Energiekonzerne und Rüstungsschmieden.“ Die Kosten der Krise dürften nicht auf den Schultern derer abgeladen werden, die ohnehin schon schwer belastet sind, „dagegen protestieren wir“.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Henning Noske:

Dass es ein „heißer Herbst“ und vermutlich auch Winter (trotz Gaskrise) wird, war bereits absehbar. Auf der rechten und linken Seite des politischen Spektrums ist die Neigung groß, aus den für jeden sichtbaren handwerklichen Schwierigkeiten und Wirren der Politik, die anstehenden massiven Krisen zu lösen, eigenes Kapital in Form von Wählerstimmen zu schlagen. Linke und AfD befinden sich im Abwärtstrend. Nun greifen sie nach einer Art Rettungsanker.

Dabei muss jeder wissen, was er tut, wenn er aus parteitaktischem Kalkül Unsicherheiten und Ängste der Menschen einsetzt, um Stimmungen und Emotionen auszulösen. Die Gefahr des Missbrauchs ist groß. Die Verantwortung auch, darüber sollten sich die Organisatoren eines „heißen Herbstes“ im Klaren sein. Und genau hinschauen, wer da jetzt alles Beifall klatscht.

Keine Frage: Die sozialen Folgen der bedrückenden Krisen, die in ihrem ganzen Ausmaß in diesem Spätsommer 2022 noch gar nicht absehbar sind, sind brisant und müssen und werden das wichtigste Thema der Politik auf unabsehbare Zeit sein und bleiben. Wir alle sollten wachsam sein, dass es von interessierter Seite nicht zu Manipulation und Destabilisierung missbraucht wird. Parteien, die im demokratischen Spektrum angesiedelt sind, wird man an diese Verantwortung erinnern dürfen.

