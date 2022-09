Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Die Planungen sehen vor: Die Straßenbahn soll an der Querumer Straße eine Wendeschleife erhalten.

Straßenbahn in Braunschweig

Straßenbahn in Braunschweig Braunschweig: Erster Zeitplan für neue Tram-Trasse steht

Der ÖPNV soll in Braunschweig gefördert werden. Rückgrat: die Straßenbahn. Das Trassennetz wird dazu um 18 Kilometer verlängert. So der Plan. Doch wann geht es los? Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer gab nun erstmals einen Zeitplan bekannt. Und auch, dass die Kosten höher als erwartet sein werden.

Anfang Oktober sollen erstmals Nägel mit Köpfen gemacht werden. Der Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben soll dann grünes Licht geben, damit Braunschweig Fördergelder bei Bund und Land einwirbt und ein Planfeststellungsverfahren auf den Weg bringt. Es geht um eine der sechs geplanten Trassen, um die Trasse durch Volkmarode und die Wendeschleife an der Querumer Straße.

Der Stadtbaurat sagt: „Die Berechnungen zeigen, dass der Nutzen höher ist als die Kosten. Die Abschnitte sind also förderfähig.“ Sein Eindruck sei: „Auch Bund und Land, die Fördergelder zahlen, möchten, dass die Projekte ins Laufen kommen und umgesetzt werden.“

Der bislang angepeilte Kostenrahmen wird sich allerdings nicht halten lassen. Seit dem Jahr 2017 wird geplant. Mehrkosten, die seit dem Jahr 2020 auftraten, sind nun erstmals berücksichtigt. BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke sprach von einer Erhöhung der Gesamtkosten auf 40,4 Millionen Euro. Ein Plus von 8 Millionen Euro. Für Braunschweig hieße das, so Gesamt-Projektleiter Albrecht Curland: „Der Eigenanteil wird um 1,1 Millionen Euro auf 12,8 Millionen Euro steigen.“

Das ist heutiger Stand. Ab dem Jahr 2025 soll gebaut werden. Zuvor müssen die Arbeiten ausgeschrieben werden. Wie sich die Preise bis dahin entwickeln, weiß man nicht. Leuer: „Die Trasse samt Wendeschleife sollen bis zum Jahr 2028 fertig sein.“

Die Trasse nach Rautheim

Weit sind die Straßenbahnplaner auch bereits mit der neuen Trasse, die vom Hauptfriedhof nach Rautheim führen soll. Curland kündigte an: „Im ersten Halbjahr 2023 möchten wir Sprechstunden für Trassenanlieger anbieten. In der Folge soll es eine weitere Bürgerinformation geben.“ Ziel, so der Stadtbaurat: „Im Jahr 2024 soll eine Finanzierungsvereinbarung mit den Fördergebern getroffen werden und ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden.“ Klappt alles wie geplant, hieße das: „Baubeginn im Jahr 2026 und Fertigstellung im Jahr 2029.“

Die Campusbahn und die Trasse in den Heidberg

Die Campusbahn war einst geplant als Trasse, die Hamburger Straße, Neue Nordstadt, den TU-Campus Nord mit Querum verbindet. Die Politik sperrte sich jedoch gegen den Plan, eine Straßenbahnbrücke durch die Auen von Wabe und Mittelriede nach Querum zu bauen. Leuer bekräftigte: „Wir werden noch in diesem Jahr ein Berechnung vorlegen, ob die Campusbahn auch förderfähig ist, wenn keine Anbindung von Querum erfolgt.“ Die Anbindung von Querum, so BSVG-Geschäftsführer Reincke, könne auch von der Wendeschleife Gliesmaroder Straße aus erfolgen. Im Fokus der Planer steht der Querum-Anschluss allerdings nicht.

Für ein neues Problem hat gesorgt, dass zeitnah die Campusbahn nicht, so war es vorgesehen, über die Trasse verlaufen kann, auf der Kohlezüge zum Heizkraftwerk Mitte rollen. Wegen der Energiekrise wird das Kohlekraftwerk von BS-Energie länger als ursprünglich erwartet laufen. Wie Leuer sagte, habe dies keinen Einfluss auf die Planung. Einen Zeitplan gibt es hier noch nicht.

Dies gilt ebenso für die Trasse, die vom Hauptbahnhof über die Salzdahlumer Straße, vorbei am Städtischen Klinikum, in den Heidberg führen soll. Eine erste Bürgerversammlung dazu hat es bereits gegeben. Weitere sind noch nicht terminiert.

Die Trassen durch Lehndorf und durch die Innenstadt

Weiterhin unklar ist, wie die beiden restlichen Trassen aussehen sollen. Es fehlen dazu Grundsatzentscheidungen. Soll die Innenstadt-Strecke über Güldenstraße oder Gördelingerstraße führen? Wohin soll die Strecke über Lehndorf führen? Zum Kanzlerfeld oder nach Lamme? Wie kommt die Straßenbahn überhaupt von der Okerbrücke Celler Straße nach Lehndorf?

Wann die Planungen hierfür aufgenommen werden sollen, muss noch abgestimmt werden. Erwartet wurde: Sind die Trassen durch Volkmarode und nach Rautheim auf dem Weg, könnten Innenstadt und Lehndorf in den Fokus rücken. Leuer meinte: „Für Volkmarode und Rautheim fehlen noch Ausbauplanung und Ausschreibung der Arbeiten.“ Der Stadtbaurat deutete an, dass die Planungsgeschwindigkeit von personellen Ressourcen abhängig ist.

