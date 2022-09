James Bond – in Braunschweig auf allen Kanälen

Braunschweig. Danny Morgenstern widmet dem kultigsten aller Geheimagenten zum 20. Jahrestag von „Stirb an einem anderen Tag“ eine Veranstaltungsreihe.

Zum 20. Jahrestag der Filmpremiere von „Stirb an einem anderen Tag“ mit Pierce Brosnan als James Bond organisiert der Braunschweiger 007-Experte Danny Morgenstern (kleines Foto) eine Veranstaltungsreihe.

007 in Braunschweig

Dresscode: Abendgarderobe. Wenn Danny Morgenstern ins Astor-Kino zu seiner 10. Bond-Mission bittet, soll es gepflegt zugehen. Der Braunschweiger präsentiert am Samstag, 8. Oktober, 20 Jahre nach dem Filmstart, erneut den James-Bond-Klassiker „Stirb an einem anderen Tag“. Damals spielte Pierce Brosnan den coolen Geheimagenten Ihrer Majestät. Bonds Auftrag: einen Verräter zu finden und einen Krieg von katastrophalen Ausmaßen zu verhindern. Die Mission führt ihn von Hongkong über Kuba bis nach London. „Dieser 20. Film markiert den Abschluss einer Reihe, die 1962 mit Sean Connerys ,James Bond 007 jagt Dr. No’ begonnen hatte, und ebnete den Weg für einen filmischen Neustart mit ,Casino Royale’ im Jahr 2006“, so Morgenstern.

Konzert in Braunschweig mit den Bond-Songs

Der Braunschweiger ist bundesweit anerkannt als Bond-Experte und hat für den Abend mehr als nur den Film gebucht. Er hat auch den Schauspielers Andreas Wisniewski eingeladen, der nicht nur im Bond-Thriller „Der Hauch des Todes“, sondern auch in „Mission Impossible“ 1 und 4 sowie in „Stirb langsam“ mitspielte.

Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, 10. September. Tickets gibt es im Astor Filmtheater und unter braunschweig.premiumkino.de. Sie berechtigen zum kostenfreien Eintritt der Aftershow-Party.

Darüber hinaus plant Morgenstern in den Räumen der Braunschweigischen Landessparkasse, Dankwardstraße 1, ein Bond-Konzert mit LadyBOND (Freitag, 7. Oktober, 19 Uhr). Die Musikerin Meike Garden interpretiert am Piano alle 25 James-Bond-Titelthemen, darunter Klassiker wie „Goldfinger“, „Licence to Kill“, „GoldenEye“ und „Skyfall“. Zwischen den Stücken bietet Danny Morgenstern Hintergrundwissen zu den 25 Bond-Abenteuern und unterhält mit Anekdoten rund um 007. Karten gibt es bei der Konzertkasse (www.konzertkasse.de).

Nie öffentlich gezeigte Videos hinter den Filmkulissen

Ebenfalls bei der Landessparkasse findet ein so genanntes Fanevent statt. Titel: Hinter den Kulissen von „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (Freitag, 7. Oktober, 16 Uhr). 007-Experte Carsten Beischall liefert einen Vorgeschmack auf sein bald erscheinendes Buch zum 6. Bond-Film und zeigt bisher nie gesehenes Hinter-den-Kulissen-Videomaterial. Der Eintritt ist frei.

Vom 4. bis 13. Oktober wird in den Räumen der Bank zu den üblichen Öffnungszeiten eine James-Bond-Ausstellung gezeigt. Chris Distin, Europas größter James-Bond-Requisitensammler, stellt einige Originalrequisiten aus 60 Jahren 007 aus. Eintritt frei.

