Braunschweig: Fahrerflucht nach Unfall – Radfahrerin verletzt

Braunschweig. Ein Auto fuhr eine 60-jährige Radlerin in Braunschweig an, als diese gerade eine Ampel überquerte. Die Frau fiel hin, aber der Wagen hielt nicht an.

Ein Auto hat eine Radlerin beim Überqueren des Bohlwegs in Braunschweig angefahren und fuhr davon ohne anzuhalten. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 60-jährige Fahrradfahrerin am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr über eine Fußgängerampel.

Die Ampel zeigte für die Radlerin Grün, als sie in Richtung Schlosspassage den Bohlweg überquerte. In dem Moment bog ein blauer Pkw aus der Georg-Eckert-Straße in den Bohlweg ab und touchierte die Fahrradfahrerin. Dadurch stürzte die Frau hin und verletzte sich am Arm, an der Hüfte und am Knie. Der blaue Pkw hielt nicht an. Zwei Passantinnen halfen der 60-Jährigen wieder auf die Beine.

Die Polizei sucht nach Zeugen und den Helferinnen am Unfallort. Die Beamten bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (0531) 4763935.

Unbekannte stehlen Lenkrad und Navi aus SUV in Braunschweig

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 23.45 Uhr abends und 10 Uhr morgens einen SUV aufgebrochen und mehrere Fahrzeugteile gestohlen. Die Polizei Braunschweig meldet, dass das Fahrzeug über Nacht im Pippelweg stand.

Die Täter brachen eine Fensterscheibe im hinteren Bereich des Wagens auf und konnten so in das Fahrzeug gelangen. Dort bauten sie das Lenkrad und das fest verbaute Navigationssystem fachmännisch aus. Anschließend nahmen die Unbekannten die Gegenstände mit. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und nahm eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf.

