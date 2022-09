Schulen in Braunschweig Lüftungs-Dilemma in Braunschweigs Klassenzimmern

Alle 20 Minuten klingelt in der Klasse 6a ein Wecker: Lüftungspause! Für fünf Minuten werden alle Fenster aufgerissen: Frischluft ist wichtig, insbesondere auch, um das Infektionsrisiko zu mindern. Zumal derzeit die meisten Schüler ohne Maske im Unterricht sitzen.

„Sachgerechtes Lüften bleibt ein wichtiger Baustein beim Gesundheits- und Infektionsschutz“, heißt es in den aktuellen Corona-Regeln des Kultusministeriums. Eine regelmäßige und hohe Frischluftzufuhr bewirke, dass „potenziell virushaltige Luftpartikel konsequent abtransportiert werden“.

Doch die heißen Sommertage sind vorbei, zunehmend kriecht wieder kühle Luft in die Klassenräume. Mit Blick auf den Klimawandel ist die Faustformel 20:5:20 (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten stoß- oder querlüften, 20 Minuten Unterricht) nicht optimal - und in diesem Winter kommt hinzu, dass Energie knapp und teuer ist. Wie passt das zusammen?

Eigentlich gar nicht, sagt Astrid Hilmer von der Energie- und Klimaschutzagentur Reka in Braunschweig. „Es ist ein Dilemma. Wenn man die Fenster öffnet, geht die Wärme raus. Das ist so. Die Heizkosten werden in die Höhe schnellen.“

Müssen die Kinder wieder frieren?

Wie schaffen die Schulen diesen Spagat? „Ich habe keine Lösung. Kennen Sie eine?“, fragt Till Rückriem rhetorisch, Leiter der Grund- und Hauptschule Pestalozzistraße. Er stellt klar: „Wir halten uns an die Vorgaben. Wir wollen das Infektionsrisiko niedrig halten, auch, um die Schulen geöffnet zu halten. Klar ist aber: Die Kinder sollen nicht frieren.“

Also wird es wohl auch in diesem Winter heißen: dicke Pullis, Jacken und Mützen im Unterricht, am besten auch warme Getränke in Thermoskannen, Decken und Sitzkissen. Bewegung hilft ebenfalls.

Astrid Hilmer von Reka empfiehlt außerdem CO2-Ampeln: Sie helfen, gezielter zu lüften. Die Stadt als Schulträger hat tatsächlich gerade 400 so genannte Raumluftgüteampeln angeschafft, die die Luftgüte in Ampelfarben anzeigen. In zahlreichen Klassen sind außerdem einfache CO2-Messgeräte im Einsatz.

„Energiewächter“ in Schulen achten darauf, dass richtig gelüftet wird

Ansonsten gelten die üblichen Regeln für schlaues Lüften: „Stoßlüften statt die Fenster zu kippen. Heizkörper nach Möglichkeit ausschalten während des Lüftens und beim Verlassen des Klassenraums. Flure, Foyers, Technikräume nicht beheizen.“ Hilmer regt an, in den Klassen „EnergiewächterInnen“ zu bestimmen, die das Lüften federführend im Blick haben.

Gut zu wissen: Von der „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung“, die die Bundesregierung Ende August beschlossen hat, und die unter anderem Höchstwerte für die Temperatur in Arbeitsräumen öffentlicher Gebäude von 19 Grad Celsius festlegt, sind Schulen und Kitas explizit ausgenommen.

Entsprechend handele die Stadt, sagt deren Sprecher Adrian Foitzik: Die Temperatur in Unterrichtsräumen werde nicht abgesenkt, wohl aber in Fluren, Treppenhäusern und Foyers auf Frostsicherung runterreguliert, in Sporthallen auf 15 Grad.

Der Verbrauch von Heizenergie in Braunschweigs Schulen sei in den Corona-Wintern um rund 13 Prozent gestiegen, gibt Foitzik Auskunft– darunter ein hoher Anteil an Fernwärme. Um Energie zu sparen, „werden langfristige Maßnahmen wie der Austausch von Leuchtkörpern auf LED oder der hydraulische Abgleich von Heizungen energisch vorangetrieben“, so Foitzik.

Wären Luftfilter doch die bessere Lösung?

Von Luftfilteranlagen hatte die Stadt sich immer distanziert, stattdessen auf Lüften gesetzt und 200 Klassenräume mit Fensterventilatoren ausgestattet, über die aber natürlich auch kühle Außenluft ins Innere gelangt. War das rückblickend die falsche Entscheidung? Die Stadt dazu: „Luftfilter reduzieren bekanntlich nur eine mögliche Virenbelastung in der Raumluft. Eine gesunde, CO2-arme Raumluft ist nur über regelmäßiges Lüften zu erreichen.“

Der Landesschülerrat hatte sich in dieser Woche von Luftfilteranlagen distanziert. „Die Luftfilter sind laut, sie nehmen viel Platz weg und ihr Anschaffungspreis steht überhaupt nicht im Verhältnis zum angepriesenen Nutzen“, argumentierte Yanik Möller vom Vorstand: „Wir brauchen die Luftfilter nicht!“

Gerald Kühn, Vorsitzender des Stadtelternrats in Braunschweig, der sich lange für Luftfilter an Schulen stark gemacht hatte, sagt auf Nachfrage: „Der Drops ist gelutscht. Ich sehe da keine Möglichkeiten mehr, auch unter energetischen Gesichtspunkten. Ohnehin gibt es erneut Lieferengpässe.“

Kurzum: Bei aller Energie- und Klimaproblematik kann aufs Lüften nicht verzichtet werden. Das meint auch Andreas Meisner, Leiter der Gesamtschule Franzsches Feld: „Sauerstoff tut immer gut. Stoßlüften ist ja keine Erfindung der Corona-Zeit.“

