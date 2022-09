Braunschweig. Das erste Okerinsel-Festival in Braunschweig gelingt und weckt die schönsten Hoffnungen auf einen neuen Ort der Begegnung in der Stadt.

Foto: Bernward Comes

Ole (8) macht riesige Seifenblasen. Das erste Okerinsel-Festival kam nicht nur bei ihm gut an.

Braunschweiger Innenstadt Premiere: Okerinsel in Braunschweig zieht gleich die Massen an

Du musst erstmal hinkommen auf diese Okerinsel, durchschlagen über Straßen, Schienen, enge Mittelsteige, endlose Ampeltakte für Fußgänger, Zäune, Barrieren, Umwege – aber dann bist du da! Ein wunderbarer Ort, der am Samstag eigens spektakulär bespielt wurde, um mal klar zu machen, was man aus diesem Juwel für die Stadtentwicklung doch eigentlich machen könnte. Und will.

Flair am Wasser am Rand der Braunschweiger Innenstadt – so könnte es sein. Das gut besuchte Okerinsel-Festival lieferte einen Vorgeschmack. Foto: Henning Noske

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Takt und Tempo gibt nicht ganz unerwartet die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) an und vor, schließlich hat sie 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Alten Bahnhof und im Hochhaus auf der Okerinsel. Vorstandsvorsitzender Christoph Schulz kann sich noch erinnern, wie er bei seiner Ankunft in Braunschweig vor 16 Jahren hier ein Schild an der Okerbrücke vorfand: „Durchgang verboten!“ Warum? Tja, „Privateigentum“.

Auf den Stufen sitzen, aufs Wasser und auf die Stadt schauen ...

Peu à peu haben sie das schon gelockert, aber jetzt soll bis 2027 der Durchbruch kommen. „Wir freuen uns darauf, die Umgestaltung des gesamten Areals auch mit Terrassen wie vielleicht ähnlich an der Hamburger Binnenalster in den nächsten Jahren gemeinsam mit der Stadt und ihren Bürgern entwickeln zu können“, sagt BLSK-Vorstand Lars Dannheim. Und Schulz schwärmt: „Als gebürtiger Hamburger muss ich sagen: Es ist einfach schön und erzeugt Flair und Atmosphäre, wenn die Menschen auf den Stufen sitzen, aufs Wasser schauen, auf die Stadt schauen, es sich gut gehen lassen. Die Vorstellung, dies hier auch zu machen, auch mit unserem tollen Gebäude, das ist toll.“

Und dann sind am Samstag erstmal alle happy, denn gleich das erste Okerinsel-Festival, kräftig beworben, wird ein Erfolg, anders kann man es nicht sagen. Die Menschen strömen herbei, es gibt ein Top-Programm mit Musik, Getränken, Streetfood, Kurzweil – und vor allem eine Atmosphäre wie am Wasser mit Liegestühlen, Bänken, Ort und Gelegenheit, die Seele baumeln zu lassen.

Urban Culture mit vollem Einsatz. Foto: Bernward Comes

Allen ist klar, und sie sagen’s: Das ist ein Startschuss, ein Signal. „Beim Innenstadtdialog der Stadt wird ja die gesamte Entwicklung des Friedrich-Wilhelm-Platzes, des Kultviertels und der Okerinsel in den Blick genommen. Verkehrsberuhigte Zone, Okerterrassen, das sind die Stichworte“, sagt BLSK-Bereichsleiter Gunnar Stratmann. Tja, und Zeit zu verlieren sei auch nicht. Im Zuge des Förderprogramms Resiliente Innenstädte von EU und Land gilt es anzupacken und umzusetzen. Stratmann: „Das wird mit Sicherheit eine ganz attraktive Lage für Braunschweig, ein echtes Highlight, ein Anziehungspunkt.“

Die Okerinsel soll wieder ein Ort der Begegnung werden – so wie früher

Kleiner, feiner Vorgeschmack am Samstag beim Okerinsel-Festival mit mehreren 1000 Besuchern. Open-Air-Atmosphäre bis in den späten Abend hinein, gastronomisch und organisatorisch stark begleitet vom Kultviertel, später geht es in zwei Clubs gleich auf der anderen Seite des Flusses noch ein Weilchen weiter.

Dahinter steckt die Idee, die städtebauliche Sünde der Abriegelung der Okerinsel zu heilen, vormals doch mit dem alten Braunschweiger Hauptbahnhof ein klassischer Ort der Begegnung. Von hier sprudelten die Menschen einst in die Innenstadt. Jetzt solle es wieder so ein Ort der Begegnung werden, sagen die Herren von der Bank unisono – und man kann sich schon vorstellen, dass auch das prächtige historische Bahnhofsgebäude auf der Insel selbst da noch mal ganz neu groß rauskommen dürfte.

Christoph Schulz sagt lakonisch: „So ein Kultviertel darf doch hier nicht an einem Zaun enden!“ Mehr noch: Werden die Worte zur Tat, und danach sieht es aus, dürfte ein noch größerer Wurf gelingen. Es ist die Brücke, der Übergang von der Innenstadt über Friedrich-Wilhelm-Platz zum Bürgerpark, bislang, man muss es sagen, eher ein Hindernisparcours, der insbesondere ortsunkundige Besucher mitunter in die Verzweiflung treibt, falls sie nicht verschütt gehen. Oder resignieren.

Lesen Sie auch:

Event-Space im Braunschweiger Kultviertel – das „381“ am Start!

Traumstart für das Okerinsel-Festival in Braunschweig!

Wenn im Braunschweiger Kultviertel die Lichter brennen

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de