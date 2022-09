Tolle Knolle – geht bei der Ernte in Braunschweig ab wie Bolle

Wenn das Braunschweiger Landtechnik-Museum Gut Steinhof mit all seinen Äckern und Feldern und historischen Maschinen zur Veranstaltung lädt, gerade zur Erntezeit, dann braucht man sich um die verdiente Resonanz und den Besucherandrang überhaupt nicht zu sorgen. Die tolle Knolle geht ab wie Bolle. So war es auch jetzt wieder, als im Rahmen des Tages des offenen Denkmals am Sonntag wieder die beliebte traditionelle Kartoffelernte auf dem Programm stand.

Aaron Hartabagyi pflügt im kleinen Hanomag. Foto: Bernward Comes

Natürlich geht es hier nicht um gewaltige Erntemengen, sondern um Ernteerlebnisse. Eltern strömen mit ihren Kindern herbei, und Roden steht auf dem Programm. Was ist das denn? Nun früher schweißtreibende Handarbeit, dann immer mehr mechanisiert. Kartoffelernte! Gewissermaßen eine eigene Jahreszeit. Heute museal à la Gut Steinhof mit starken didaktischen und lernpsychologischen Einschlägen.

Milan (2 1/2) sammelt Kartoffeln. Das prägt. Foto: Bernward Comes

Nicht nur der kleine Milan mit zweieinhalb Jahren sammelt da schon mit den Händchen Kartoffeln auf. Das prägt. Ebenso wie der Hanomag-Traktor, auf dem Jonathan und Julius jetzt Platz nehmen. Und muss es denn immer ein Motor sein, der den Pflug zieht? Nein, das demonstrieren an diesem Tag mal wieder Monika Brüning und Magnus Tomforde mit Arbeitspferd Kuba vorm Pflug.

Unsere Kartoffel liefert Stoff für wunderbare Streifzüge in die Geschichte

Und, ganz ehrlich, das schmeckt halt richtig gut, was man da auf Gut Steinhof selbst geerntet hat. Das finden auch Sascha, Oskar, Arthur und Julia Henrich aus Braunschweig mit selbstgerodeten Pellkartoffeln auf dem Teller. Zum frischen Quark und zur leckeren Bockwurst, das kann man nicht anders sagen, gibt’s einfach nichts Leckereres.

Gleichzeitig liefert unsere Kartoffel immer auch Stoff für wunderbare Streifzüge in die Geschichte. Wegen ihrer schönen Blüte war die leckere Knolle in Europa in früheren Jahrhunderten als Zierpflanze sehr beliebt. Erst der „Alte Fritz“, der preußische König Friedrich der Große, nutzte die Kartoffel, um Hungersnöte erfolgreich zu bekämpfen. Und so wurde denn die Kartoffel zum Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung, und pro Kopf verzehrten die Deutschen jährlich rund 300 Kilogramm Kartoffeln. Heute noch isst jeder Deutsche durchschnittlich 75 Kilogramm Kartoffeln im Jahr. Und mehr.

Arbeitspferd Kuba mit Monika Brüning und Magnus Tomforde bei der Arbeit. Foto: Bernward Comes

Das schmeckt ja auch. Und erschließt, so wie es auf Gut Steinhof üblich ist, landwirtschaftliche Kulturtechniken, über die das Wissen nicht verloren gehen soll. So muss das sein. Kinder klettern auf dem Hof auf einen Hänger, und dann geht’s rumpelig raus auf den Acker. Wie früher. Die Kartoffeln werden mit ganz unterschiedlichen Rodeverfahren aus der Erde geholt.

Richtig lecker: Selbst geerntete Kartoffeln zum Mittagessen: Sascha, Oskar, Arthur und Julia Henrich aus Braunschweig. Foto: Bernward Comes

Dabei werden den Besuchern die einzelnen Geräte fachmännisch erklärt. Dann werden die Erdäpfel nach der Ernte maschinell sortiert und mit einer Absack-Maschine in kleine Säcke gefüllt. Viele deckten sich am Sonntag – gegen eine Spende – mit den so geernteten Kartoffeln für zuhause ein. Denn unsere Kartoffel, diese Delikatesse – ob Tarte oder Torte – das ist ja nicht nur Pommes. Nein, auch Puffer. Schon mal mit frischem Apfelmus probiert? Zum Reinlegen.

