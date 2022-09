Alice Schwarzer – Braunschweiger Kino zeigt ihr Leben

Sie passt eben doch nicht in Schubladen. Alice Schwarzer ist weitaus komplexer, als es ihr mancher Widersacher zugestehen mag, und immer wieder für eine Überraschung gut. Ihren Kampf für die Frauenrechte hat sie meist hitzig und aggressiv ausgefochten, aber oft auch augenzwinkernd und humorvoll. In diesem Jahr wird Deutschlands bekannteste Feministin 80 Jahre alt. Die österreichische Dokumentarfilmerin Sabine Derflinger hat Alice Schwarzer eine Zeit lang begleitet und Archivmaterial und Interviews zu einem fesselnden Porträt zusammengefügt. Zu sehen am Mittwoch, 14. September, im Universum-Kino.

Derflinger geht auf Zeitreise. Ihr Film beginnt mit dem legendären Fernsehduell zwischen Alice Schwarzer und Esther Vilar, das zwei Streithennen in Bestform zeigt. Alice Schwarzer, die 1975 mit dem Buch „Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“ nicht nur in den deutschsprachigen Ländern die Geschlechterordnung erschüttert und Sexualität als „Angelpunkt der Machtverhältnisse“ ausgemacht hatte, traf dabei in der Diskussion auf jene Frau, die mit „Der dressierte Mann“ die provokante These vertreten hatte, dass der Mann durch die Frau unterdrückt werde und nicht anders herum. Das bot Zündstoff; es flogen die Fetzen.

Alice Schwarzer – die einen lieben sie, andere verachten sie

Alice Schwarzer – Journalistin, Autorin und Verlegerin – hat feministische Themen immer wieder zur Diskussion gestellt und damit viele Frauen ermutigt und inspiriert. Sie löst bei manchen Männern – und durchaus auch Frauen – pawlowsche Reflexe aus. Für sie ist die Begründerin der Zeitschaft „Emma“ eine hysterische Männerhasserin, die sich hoffnungslos verbissen hat im Geschlechterkampf. Als sie auf einer Buchmesse ihre Autobiografie „Lebenslauf“ vorstellte, erklärte sie vor Journalisten: „Ich bin seit 40 Jahren eine öffentliche Person. Die Klischees türmten sich haushoch, so dass ich völlig darunter verschwunden bin.“ Sie weiß, dass sie ein Symbol für viele Menschen ist. Die einen lieben, die anderen verachten sie.

Der Film zeigt ihre Entwicklung – von den frühen Anfängen in Paris, über ihre TV-Auftritte bis heute bei der Arbeit und privat. Der Verleger Rudolf Augstein etwa fand sie schizophren. „Sie geben einen guten Pascha ab auf ihrer weiblichen Ebene“, schleuderte er ihr in einem Interview entgegen. „Ach, liebster Rudolf“, erwiderte sie im charmantesten Säuselton, „das würde ich mir doch niemals erlauben, das steht mir doch gar nicht zu“. Ein gepflegter Schlagabtausch, bei dem aber keiner von beiden einen Millimeter Boden preisgab.

Sie ist gegen alle, die das männliche Prinzip stützen

Manches Klischee hat Alice Schwarzer selbst wohl lustvoll genährt um der Aufmerksamkeit Willen für ihre feministische Sache. Doch auf ihrer Homepage stellt sie auch klar: „Es stimmt: Ich habe etwas gegen die Männergesellschaft. Und gegen alle Männer und Frauen, die das männliche Prinzip stützen – weil sie von ihm profitieren. Ansonsten sind Männer bekanntermaßen auch Menschen, viele finde ich interessant, manche mag ich sogar – so wie ich einige Frauen gar nicht mag. Es ist eben keine Frage der Biologie, sondern eine Frage der Ideologie.“

Auch das Filmporträt von Sabine Derflinger kann Alice Schwarzer nicht voll umfänglich erfassen. Doch es macht aus einer Ikone in Schwarz-Weiß eine bunt schillernde Persönlichkeit mit vielen Nuancen.

Tickets gibt es im Universum-Filmtheater, Neue Straße, und unter www.universum-filmtheater.de. Nach der Vorpremiere am Mittwoch, 14. September, 19 Uhr, gibt es ein kurzes Filmgespräch mit Marion Lenz, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Braunschweig.

