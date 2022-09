Tödliche Messer-Attacke bei Westermann: Verstörende Details

Braunschweig. Am 2. Prozesstag um die Messer-Attacke im Westermann-Verlag in Braunschweig kommen vor dem Landgericht verstörende medizinische Details ans Licht.

Der Verdächtige wird hereingeführt, im Landgericht Braunschweig stand der zweite Verhandlungstag an.

Zum Auftakt des Prozesses um den tödlichen Angriff auf eine im Westermann-Verlag arbeitende Wachdienst-Mitarbeiterin im April dieses Jahres hatte ein Verlagsmitarbeiter von seinen Beobachtungen erzählt. Er hatte am Ostersamstag nur Unterlagen aus dem Verlagsgebäude holen wollen, als er im Pförtnerbereich die Szene beobachtet hatte: Ein Mann habe auf einer auf dem Bauch liegenden Frau gesessen. Blut sei zu sehen gewesen.

Er hatte die Polizei alarmiert, doch für das Opfer kam letztlich jede Hilfe zu spät. Die 53-Jährige starb noch am Tatort.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach der Cuttermesser-Attacke zum Tatort gerufene Ärztin sagt als Zeugin aus

Bevor zwei Ärztinnen am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Braunschweig am Montag von der Schwere der Verletzungen berichteten, verlas der Angeklagte mehrere Erklärungen. Unter Verweis auf „erhebliche Verfahrenshindernisse“ forderte er Aussetzung beziehungsweise Einstellung des Verfahrens.

Die Nachfrage eines Vertreters der Nebenklage, ob der Beschuldigte dies alles auch im Namen seines Anwalts erkläre, verneinte der Verteidiger des Angeklagten. Er habe die Erklärungen zuvor nicht gesehen und werde diese prüfen.

Eine kurz nach der Cuttermesser-Attacke zum Tatort gerufene und nun als Zeugin geladene Ärztin berichtete anschließend von zahlreichen Blutansammlungen und schwersten Verletzungen beim Opfer. Zudem habe die getötete Frau Abwehrverletzungen sowie einige schwarze Haare an den Händen gehabt. Noch am selben Abend hatte die Medizinerin ebenfalls den Angeklagten untersucht. Bei diesem seien Blutanhaftungen, Hämatome und Anzeichen stumpfer Gewalteinwirkung festgestellt worden.

Psychiatrisch habe sie bei dem Beschuldigten eine völlige Verkennung der Situation registriert, so die Ärztin. Der Mann habe erklärt, dass er von dem Opfer gebissen worden sei. Zudem habe er gesagt, dass die Frau nicht zum Wachdienst gehört habe und am Samstag gar nicht hätte arbeiten dürfen. Er habe Anzeige gegen sie erstatten wollen.

Gleich zweimal nutzte der Beschuldigte in der Folge seine Möglichkeit, der Zeugin Fragen zu stellen, um die Ärztin bei dieser Gelegenheit zur Vorlage ihres Ausweises aufzufordern. Der Vorsitzende Richter lehnte mit dem Hinweis ab, dass die Identifizierung von Zeugen Aufgabe des Gerichts sei.

Zahlreiche Schnittverletzungen – der Tod trat durch Verbluten ein

Eine an der am Folgetag vorgenommenen Obduktion beteiligte Ärztin berichtete von zahlreichen Stich-, aber vor allem schwersten Schnittverletzungen. Letztere seien so zahlreich und ineinander übergehend gewesen, dass sie nicht hätten gezählt werden können. Der Tod sei infolge eines Verblutens eingetreten. Auch nach der Aussage der zweiten Ärztin forderte der Angeklagte die Zeugin auf, ihren Ausweis vorzulegen.

Ein ebenfalls als Zeuge geladener Polizist schilderte seine Beobachtungen bei der Ankunft am Tatort. Es sei eine bizarre Situation gewesen, meinte er. Überall sei Blut gewesen, der Angeklagte habe irgendetwas von Selbstverteidigung oder Notwehr gesagt. Ansonsten sei er seelenruhig gewesen, habe den Anweisungen der Polizei Folge geleistet.

Bei der abschließenden Fragerunde meldete sich wie gewohnt auch der Beschuldigte zu Wort. Ob er wirklich Polizist sei, fragte er den Zeugen. Nachdem dieser bejahte, fuhr er fort: „Wieso tragen Sie keine Uniform?“ Schließlich sei das hier doch Arbeit.

Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Vorgesehen ist dann auch die Anhörung des psychiatrischen Gutachters. Mit dem Bruder des Opfers wurde am Montag ein vierter Nebenkläger nachträglich zugelassen.

Lesen Sie auch:

Prozessauftakt- Tödliche Messerattacke beim Westermann-Verlag

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de