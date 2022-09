Braunschweig. Bei der Kollision gegen zwölf Uhr in Fahrtrichtung Hannover waren fünf Fahrzeuge beteiligt. Ein Lkw kippte um. Es staut sich auf drei Kilometern.

Polizei Braunschweig Schwerer Unfall auf der Autobahn 2 in Braunschweig – Verletzte

Auf der Autobahn 2 hat es um kurz vor zwölf Uhr einen Unfall gegeben, an dem ein Lkw und vier Pkw beteiligt waren. Der Lkw ist aus ungeklärter Ursache umgekippt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei zwischen Braunschweig-Ost und Braunschweig-Flughafen, also in Fahrtrichtung Hannover.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden mindestens zwei Personen eingeklemmt, die Feuerwehr musste sie befreien. Aktuell gibt es drei Kilometer Stau.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Wir aktualisieren diesen Text.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de