„Immer wieder sonntags“: Braunschweiger Fahrlehrerin in TV-Show

Als die „netteste Fahrlehrerin Deutschlands“ kündigte er sie an – und dann saß sie strahlend neben ihm: Ende August war die Braunschweigerin Manuela Schatz zu Gast bei Sänger und Fernsehmoderator Stefan Mross in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“.

„In der Sendung gibt es die Rubrik ,Die Geschichte meines Lebens’. Hier stellen wir regelmäßig interessante und ungewöhnliche Menschen und ihre Lebensgeschichten vor“, erzählt Jasmin Hahn von Kimmig Entertainment, das „Immer wieder sonntags“ im Auftrag des SWR produziert.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als wir mit Manuela Schatz über die Sendung sprechen, ist diese auch Tage später noch immer völlig aus dem Häuschen: „Das war ein unvergessliches, ganz tolles Erlebnis.“ Vor zwei Monaten habe man per Mail bei ihr angefragt, ob sie in der Sendung ihre Geschichte erzählen wolle. Sie wollte. Aufgeregt habe sie zugesagt und sei mit ihrer Mitarbeiterin und Freundin Yvonne als Begleitperson zwei Tage lang zu den Dreharbeiten im Europapark Rust gewesen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig:

Manuela Schatz schwärmt von ihrem TV-Auftritt – und trifft Jürgen Drews

Mehrere Lieblingsoutfits – schön farbenfroh – habe sie mitbringen müssen. „Kleiderauswahl, Generalprobe, Maske: Das war alles total irre“, so berichtet Manuela Schatz. Auch wenn es hektisch und umtriebig zugegangen sei, habe hinter den Kulissen der Sendung eine familiäre und tolle Atmosphäre geherrscht, so sei sie mit Lucas Cordalis und Jürgen Drews ins Gespräch gekommen, habe Stefanie Hertel sowie ihre und Stefan Mross’ gemeinsame Tochter Johanna kennengelernt. Besonders von ihrem Gastgeber schwärmt Manuela Schatz: „Das ist so ein wundervoller empathischer Mensch, so lieb, so freundlich und dabei ganz bodenständig.“

In der Sendung erzählt sie ihm, wie sie zu ihrem Beruf kam, schildert den steinigen Weg in die Selbstständigkeit als Fahrschulinhaberin. Und sie berichtet davon, dass sie in der langen Zeit, der sie ihrer „Berufung“ nachgeht, ein Händchen vor allem für all jene entwickelt hat, die auf dem Weg zur Fahrerlaubnis besondere Zuwendung benötigen. Alles im Schnelldurchlauf – denn die Gesprächsdauer ist sehr begrenzt, längst nicht alles lässt sich unterbringen.

1,6 Millionen Zuschauer sehen die Sendung „Immer wieder sonntags“ mit der Braunschweigerin

Rund acht Minuten dauert der Auftritt von Manuela Schatz insgesamt, und dann gibt es auch noch einen denkwürdigen Abschluss: Mit einem „Mrossigramm“ würdigt der Schlagerstar den „Fahrschulengel aus Braunschweig“ und widmet dem bekennenden Schlagerfan Manuela Schatz („Bei mir läuft den ganzen Tag ein Schlagersender im Auto“) ein ganz persönlichen Lied.

Zur Melodie von Henry Valentinos „Im Wagen vor mir“ singt er ihr vis-à-vis zu: „Im Fahrschulwagen sitzt die Manuela, rechts neben dir, du fühlst dich richtig gut“ und hält dabei zeitweilig die Hand der 60-Jährigen. „Wahnsinn, darf ich dich drücken?“, fragt sie anschließend und umarmt Mross herzlich. „Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und war völlig am Ende“, erzählt Schatz der NB von diesem besonderen Augenblick. Ein Augenblick, den – ganz nebenbei bemerkt – weit mehr TV-Zuschauer als sonst gesehen haben dürften, denn die Einschaltquote von „Immer wieder sonntags“ lag mit rund 1,6 Millionen Zuschauern an diesem Sendetag deutlich höher als sonst.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Neuen Braunschweiger.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de