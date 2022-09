Braunschweiger Gründer sprechen über Träume und Stolpersteine

Mit rund 70 Gästen zog der 11. Gründungstag Braunschweig nach pandemiebedingter Pause zahlreiche angehende Gründerinnen und Gründer an. Im Kongresssaal der IHK Braunschweig konnten sich die Unternehmerinnen und Unternehmer von morgen mit den Fachleuten des Gründungsnetzwerks Braunschweig austauschen und all die Fragen stellen, die sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit bewegen, heißt es in einer Mitteilung.

In Vorträgen und Diskussionsrunden sprachen die Expertinnen und Experten sowie erfolgreiche Gründerinnen und Gründer zudem über Herausforderungen und Stolpersteine ebenso wie über das große Potenzial, das in der Verwirklichung des persönlichen Gründungstraums stecke.

Viele Veranstaltungsangebote für Gründer

„Vor 20 Jahren fand der erste Gründungstag in Braunschweig statt. Damals hat das Land Niedersachsen solche Veranstaltungen gefördert, weil es so wenige davon gab. Heute haben wir in Braunschweig dank des Engagements von öffentlicher ebenso wie privater Hand eine Vielzahl an Beratungs-, Coachings- und Veranstaltungsangeboten für alle, die ein eigenes Unternehmen gründen wollen. Das Gründungs-Ökosystem Braunschweig hat sich sehr positiv entwickelt“, wird Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Zukunft GmbH, zitiert.

Bedarf an Infos und Austausch

Die große Resonanz auf den 11. Gründungstag zeige, dass der Bedarf an Information und vor allem am persönlichen Austausch mit Fachleuten sowie anderen Selbstständigen nach wie vor groß sei. Leppa: „Ich danke unseren mehr als 20 Partnerinnen und Partnern im Gründungsnetzwerk Braunschweig für ihr Engagement, ihr Know-how und die Zeit, die sie in die Begleitung von Gründerinnen und Gründern investieren.“

red

