Braunschweig: Mann vergisst Rucksack mit Drogen im Hauptbahnhof

Ein Mann hat im Braunschweiger Hauptbahnhof einen Rucksack vergessen, in dem neben Amphetaminen auch Marihuana zu finden war (Symbolfoto).

Braunschweig. Dann ruft er bei der Bundespolizei an. Als er am Sonntagvormittag die Tasche abholen will, bekommt er statt der Drogen eine Anzeige.