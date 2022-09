(Symbolbild) In Brraunschweig ist es mutmaßlich zu einem illegalen Autorennen gekommen, dass sich zwei 18-Jährige geliefert haben.

Polizei Braunschweig 18-Jährige liefern sich illegales Autorennen in Braunschweig

Zu einem illegalen Autorennen ist es mutmaßlich am späten Mittwochabend in Braunschweig gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 18-Jähriger gegen 22.45 Uhr mit seinem weißen BMW auf der Hildesheimer Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs.

Als vor ihm ein anderes Auto auf seine Fahrspur wollte, konnte der Jugendliche nicht mehr rechtzeitig bremsen, überfuhr in Höhe der Hannoverschen Straße eine Verkehrsinsel und krachte gegen ein Verkehrszeichen.

Erst deutlich weiter hinten kam der BMW auf der Gegenfahrbahn mit erheblichem Sachschaden zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig:

Zeugen beobachten zweiten BMW auf der Hildesheimer Straße

Zeugenaussagen zufolge hielt kurz darauf ein schwarzer BMW mit einem ebenfalls 18-jährigen Fahrer bei dem Unfallwagen an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum ein illegales Kraftfahrzeugrennen mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein.

Die Polizei sicherte die Unfallspuren und eröffnete den beiden Fahrern die Einleitung eines Strafverfahrens wegen unerlaubten Kraftfahrzeugrennens. Zeugen, die den Unfall oder die Fahrweise der beiden Autos beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de