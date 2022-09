Braunschweiger Drachenfest findet im Oktober wieder statt

Wenn der Herbst beginnt, ist das Drachenfest ganz nah. Am Sonntag, 9. Oktober, soll es von 10 bis 17 Uhr wieder an den Hängen des Nußbergs stattfinden – nach zwei Jahren Corona-Pause nun zum 37. Mal, wie Alexander Wicher vom Organisationsteam ankündigt. „Von der kleinen, selbstgebastelten Amateur-Rakete bis hin zum erfahrenen Profigerät sind die Braunschweiger eingeladen, ihre Drachen in die Winde des Östlichen Ringgebietes aufsteigen zu lassen“, heißt es in seiner Pressemitteilung.

Wie immer werden wieder einige Tausend Besucher im Prinzenpark erwartet. „Wer noch keinen Drachen besitzt oder es nicht mehr schafft, einen eigenen zu basteln, kann auf dem Fest einen neuen Drachen erstehen oder einfach als Besucher einen schönen Tag verbringen“, so Wicher.

Rund um die Drachen werden die Veranstalter und die Unterstützer auch wieder ein Kinderprogramm auf die Beine stellen – unter anderem mit Zauberer, Hüpfburg und dem Maskottchen Öfi (Öffentliche). Außerdem gebe es wieder ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken, sagt er.

Alle Drachenfest-Fans hoffen auf Sonne und viel Wind

Die Organisation des Drachenfests übernimmt die Firma Olaf Aust Veranstaltungsmanagement, unterstützt wird es von der Öffentlichen Versicherung Braunschweig, von Alba Braunschweig und 2rad Fenske. „Das Drachensteigen ist ein absolutes Highlight des Herbstes und wir freuen uns besonders, diese außergewöhnliche Familienveranstaltung hier an einem der schönsten Plätze Braunschweigs feiern zu können“, betont Wicher.

„Wir hoffen natürlich, dass wir auch in diesem Jahr mal wieder den Wind auf unserer Seite haben werden. In vergangenen Jahren sorgten teils sommerliche Temperaturen bei Sonnenschein für zahlreiche Besucher, die geringe Windstärke jedoch für einige verzweifelnde Eltern.“

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de