Nächste Bauphase am Braunschweiger Schlosscarree startet

Braunschweig. Der Umbau des Schlosscarrees geht in die nächste Phase. Zunächst soll am Freitag dafür ein Baukran aufgestellt werden. Bereiche werden gesperrt.

Der nächste Bauabschnitt der Revitalisierung des Braunschweiger Schlosscarrees gegenüber den Schloss-Arkaden beginnt. Mit der Aufstellung eines Baukrans im Innenhof startet am Abend des Freitags, 7. Oktober, nach Angaben der Stadtverwaltung die nächste große Bauphase.

„In diesem nächsten, großen Bauabschnitt werden wir uns gleich mehreren Teilbauabschnitten der Neugestaltung des Schlosscarrees widmen“, wird Ulf Müller, Geschäftsführer der zuständigen BraWoBau GmbH, in der Mitteilung zitiert. „Wir werden die Bestandsgebäude am Bohlweg und zum Schlossplatz sanieren und dabei auch das Treppenhaus hinter dem ‚Alex‘ abreißen und neu aufbauen. Ebenso wird ein Neubau als Anbau am Ritterbrunnen entstehen sowie die Fassaden in Richtung Bohlweg und Schlossplatz neu gestaltet.“ Laut Müller sollen die Bauarbeiten dieses Abschnitts bis Anfang 2024 abgeschlossen sein.

Ärztezentrum hat neuen Eingang

Seit den ersten bauvorbereitenden Maßnahmen im Frühjahr 2021 hat das Ärztezentrum einen neuen, zentralen Eingang am Ritterbrunnen erhalten, der im Oktober in Betrieb genommen wird. Dafür wurde der vorherige offene An- und Ablieferbereich durch eine Glasfassade in Richtung der Straße geschlossen und somit zu einem Innenraum als Empfangsbereich umgebaut.

Für die Aufstellung des Baukrans ist es nun nach Stadtangaben notwendig, dass der Bohlweg/Ritterbrunnen im Bereich des Schlosscarrees über das Wochenende vom 7. bis 9. Oktober für Fahrzeuge gesperrt wird. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert. Spätestens ab Montag, 10. Oktober, soll der Verkehr dann wieder störungsfrei fließen können.

red

