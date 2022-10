Neue Johanniter-Rettungswache in Braunschweigs Weststadt

Die neue Rettungswache befindet sich an der Ludwig-Winter-Straße in der Weststadt.

Das Johanniter-Rettungsdienst-Team hat an der Ludwig-Winter-Straße in der Weststadt eine neue Rettungswache erhalten. Nicht mal zwei Jahre sei es her, dass der Bauantrag eingereicht wurde, heißt es in der Pressemitteilung. Jetzt wurde Einweihung gefeiert. „Große Verbesserungen gibt es unter anderem dadurch, dass eine Waschhalle für die Fahrzeuge jetzt zur Wache gehört und ein großzügiger, komfortabler Sozialraum mit angrenzender Küche entstanden ist.“

Die alte Wache, die auf demselben Grundstück gegenüber liegt, sei mit der Zeit für das wachsende Team und mehr Fahrzeuge zu klein geworden. 42 Frauen und Männer gehören zum Rettungsdienst-Team der christlichen Hilfsorganisation. Zwei Rettungswagen und zwei Krankentransportwagen rücken aus der neuen Rettungsdienstwache in der Ludwig-Winter Straße aus.

Der Bau kostet drei Millionen Euro und wird von den Krankenkassen finanziert

Besonders wichtig sind Johanniter-Dienststellenleiter Marc Wegner die Verbesserungen, die der Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals zugutekommen. So seien in der Wache ein großzügiger Schulungsraum mit modernster Technik sowie Vorbereitungsräume speziell für die Auszubildenden eingerichtet worden.

Die Kosten für das Gebäude beliefen sich den Johannitern zufolge auf rund drei Millionen Euro. Finanziert werde der Bau durch die Krankenkassen. Braunschweigs Erster Stadtrat Christian Geiger betonte in seinem Grußwort: „Der Neubau der Johanniter ist ein Bekenntnis dazu, wie wichtig und einsatztaktisch sinnvoll eine gut ausgestattete Rettungswache zentral in der Weststadt ist. Kurze, schnelle Wege zum Patienten sind der entscheidende Faktor im Rettungsdienst.“

Johanniter sind in Braunschweig vielseitig im Einsatz

In Braunschweig sind rund 200 Menschen haupt- und ehrenamtlich für die Johanniter aktiv – und das nicht nur im Rettungsdienst. Die Organisation betreibt unter anderem zwei Kindertagesstätten, bildet in Erster Hilfe aus und übernimmt Fahrdienste. Auch kümmern sich die Johanniter um Kinderbetreuung an Ganztagsschulen, bieten den Hausnotruf an und engagieren sich ehrenamtlich im Bevölkerungsschutz und in Sanitätsdiensten.

