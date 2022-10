Baum stürzt auf Braunschweiger Wohnhaus – Erheblicher Schaden

Braunschweig. Eine hohe Birke fiel durch eine starke Windböe auf ein Wohnhaus in der Bodelschwinghstraße. Der Baum richtete hohen Schaden im Dachstuhl des Hauses an.

Eine Birke fiel am Samstagnachmittag seitlich auf ein Wohnhaus in Braunschweig.

Eine etwa 35 Meter hohe Birke ist in der Bodelschwinghstraße in Braunschweig auf ein Reihenwohnhaus gekracht. Dabei beschädigte der fallende Baum am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr den Dachstuhl des Hauses erheblich. Nach Auskunft des Einsatzleiters der Feuerwehr waren die Wurzeln des Baumes stark verfault. Eine kurze aber heftige Sturmböe gab der Birke am Nachmittag den Rest. Laut krachend stürzte sie auf das Dach.

Aufgrund der herrschenden Witterungslage entschloss sich die Feuerwehr, den Baum abzutragen. Drohende Regenschauer hätten für weitere Schäden an und im Wohnhaus geführt. Zur Beseitigung des Baumes sicherten Einsatzkräfte diesen mit dem Feuerwehr-Kran über dem Dachfirst.

Die Äste konnten sie mit Hilfe der Drehleiter absägen. Danach legten sie den Stamm sicher auf dem Boden ab. Nach etwa drei Stunden konnten die Feuerwehrleute den Einsatz beenden. Die Dachschäden wird ein privates Unternehmen beseitigen.

