(Symbolbild) Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem E-Scooter ist es auf der Ernst-Amme-Straße in Braunschweig gekommen.

Polizei Braunschweig Schwerer Unfall mit E-Scooter in Braunschweig

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem E-Scooter ist es am Freitagabend auf der Ernst-Amme-Straße in Braunschweig gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin die Ernst-Amme-Straße entlang und wollte nach rechts in den vorfahrtsberechtigten Neustadtring abbiegen.

Dabei übersah sie einen E-Scooter-Fahrer, der den Radweg in falscher Richtung befuhr. Der 25-jährige Rollerfahrer wurde schwer verletzt und musste nach einer Erstversorgung vor Ort dem Klinikum zugeführt werden. Der E-Scooter und das Fahrzeug der 20-Jährigen wurden durch den Unfall beschädigt.

red

