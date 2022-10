Braunschweig. Der Einbruch ereignete sich am Dienstagabend im Kanzlerfeld. Die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen – und fanden Bargeld.

Im Kanzlerfeld hat es am Dienstagabend einen Wohnungseinbruch gegeben (Symbolfoto).

Polizei Braunschweig Einbrecher stehlen Bargeld aus Reihenhaus in Braunschweig

In Abwesenheit der Bewohner sind am Dienstag zwischen 18.30 und 21 Uhr Unbekannte in ein Wohnhaus im Stadtteil Kanzlerfeld eingebrochen und haben nach Angaben der Polizei Schränke durchwühlt und Bargeld gestohlen.

Am frühen Abend verließen die 17- bis 50-jährigen Frauen das gemeinsame Wohnhaus. Anschließend begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Grundstück und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Im Gebäude öffneten sie in mehreren Wohnräumen die Schränke und Kommoden und durchsuchten sie nach Wertgegenständen.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Polizeibeamten sicherten noch am Dienstag Spuren am Braunschweiger Tatort

Als die Frauen gegen 21 Uhr wieder zurückkehrten und den Einbruch feststellten, alarmierten sie die Polizei. Die Einbrecher hatten das Haus bereits wieder verlassen. Die Polizeibeamten sicherten die Spuren am Tatort und leiteten die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls ein. Nach einer ersten Bestandsaufnahme stahlen der oder die Täter Bargeld aus dem Haus. Die Gesamtschadenshöhe sowie ob weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de