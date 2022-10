Braunschweig. Ein Trickbetrug wurde am Übergabeort – dem Braunschweiger Amtsgericht – verhindert. Eine 84-Jährige sollte eine angebliche Kaution zahlen.

Polizei Braunschweig Justizmitarbeiterin verhindert Betrug in Braunschweig

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag versucht, eine Braunschweigerin um 80.000 Euro zu betrügen. Wie die Polizei berichtet, riefen die Unbekannten die 84-Jährige am Donnerstagvormittag an und forderten jene Summe als Kaution für einen angeblichen Unfall ihres Sohnes. Sie gaben sich als Beamte der Kriminalpolizei aus.

„Ihr im Ausland lebender Sohn habe bei der Rückkehr nach Deutschland einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem jemand zu Tode gekommen sei“, erklärt die wahre Braunschweiger Polizei die Masche der Betrüger. Die 80.000 Euro seien für die Freilassung aus dem Gefängnis gedacht.

Dieses Geld sollte die 84-Jährige noch am Donnerstag am Amtsgericht in Braunschweig abgeben. Die Frau konnte nur einen Teil des geforderten Betrags auftreiben, machte sich aber mit dem Bargeld auf den Weg zum Amtsgericht. „Dort sprach sie nach einiger Wartezeit eine Mitarbeiterin der Justiz an“, heißt es weiter.

Übergabe am Braunschweiger Amtsgericht: Mitarbeiterin spricht 84-Jährige an

Die aufmerksame Frau erkannte sofort, dass es sich um eine gängige Betrugsmasche handelte und informierte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort keine Täter mehr feststellen, jedoch konnte die Geldübergabe „durch das umsichtige Verhalten der Justizmitarbeiterin“ verhindert werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trickbetrugs ein – und hat zuletzt noch einen Appell: „Die Polizei wird Sie und Ihre Angehörigen niemals nach Bargeld, Schmuck oder anderen Geldwerten befragen. Es handelt sich dabei um strafbare Betrugsmaschen, die zur Anzeige gebracht werden sollen.“

