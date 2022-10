Braunschweig. Müsli, Zimtschnecke, Kaffee, Wurstbrot – oder auch vegan: In Braunschweig bieten viele Lokale ein Frühstück an. Wir zeigen hier eine Auswahl.

Gibt’s einen schöneren Start in den Tag als mit einem reichhaltigen Frühstück? Viele Cafés in Braunschweig haben Frühstücksangebote.

Gastronomie in Braunschweig 15 Cafés zum Frühstücken in Braunschweig

Ob Müsli oder Brötchen , Schinken oder Ei: In vielen Braunschweiger Cafés und Restaurants kann man ausgiebig frühstücken. Wir haben hier eine Auswahl zusammengestellt. Guten Appetit!

, Schinken oder Ei: In vielen und Restaurants kann man ausgiebig frühstücken. Wir haben hier eine Auswahl zusammengestellt. Guten Appetit! Übrigens: Es lohnt sich, vorher einen Tisch zu reservieren .

. Unsere Übersicht erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Sie haben weitere Tipps für gute Frühstücks-Cafés in Braunschweig? Dann schreiben Sie uns an redaktion.braunschweig@funkemedien.de

Sich einfach an einen gedeckten Tisch setzen – mit einem frischgepressten Orangensaft, einer reichhaltigen Auswahl an Aufschnitt und frischen Brötchen... Frühstücken ist in Braunschweig in vielen Cafés und Restaurants möglich.

Café Zeit: „Evas Frühstück“ oder ganz vegan

Robert und Eva Zwolinski sind verantwortlich für das Café in der Innenstadt Braunschweigs, das es seit 1990 gibt. Montags bis samstags von 9 bis 11.30 Uhr kann man hier frühstücken. Die Preise liegen bei 6,90 Euro bis 16 Euro. Die besonderen Frühstücksvarianten sind nach den Verantwortlichen benannt: So gibt es das „Evas Frühstück“ für den kleinen Hunger. Für den großen Hunger gibt es „Roberts Frühstück“ – oder auch das Etagerenfrühstück, hier sind alle warmen Getränke im Preis erhalten. Seit Neuestem gibt es auch ein veganes Frühstück. Reservierungen sind telefonisch unter 0531 41590 oder per Mail unter info@cafezeit-bs.de möglich. Infos: www.cafezeit-bs.de

Dieses Frühstück gibt es im Café Zeit in Braunschweig. Foto: Café Zeit

Café Teetied: Schwedenfrühstück mit freilaufendem Pfau

Jessica Müller ist seit 2010 Pächterin des Cafés in Riddagshausen. Es gibt gemischtes Frühstück mit Wurst und Käse, Englisches Frühstück, Müsli mit Obst und Joghurt (auch vegan), veganes Frühstück, Knäckebrot mit Quark und Honig – oder man stellt das Frühstück einfach selbst zusammen. Mittwochs bis sonntags kann von 10 bis 12 Uhr gefrühstückt werden. Die Preise variieren: Ab 7,70 Euro gibt es das Schwedenfrühstück, für 11,50 Euro gibt es das Käse-/Wurstfrühstück. Reservierungen sind per Anruf (0531 3102967) oder auf der Website (www.teetied-bs.de) möglich. Die Besonderheit des Cafés sind die frei laufenden Hühner und ein Pfau.

Frühstück im Teetied-Café – an den Teichen in Riddagshausen. Foto: Teetied-Café

Café Spruchreif: Frühstück zu jeder Zeit

Das Café Spruchreif gibt es seit rund drei Jahren in Lehndorf. Inhaberin des Cafés ist Rebecca Eckardt. Frühstück ist zu jeder Uhrzeit möglich (9 bis 18 Uhr und samstags 9 bis 16 Uhr). Es kann abgewandelt werden – und man kann sich sein eigenes Frühstück zusammenbauen. Die Preise staffeln sich von kleinem bis großem Frühstück und einem Frühstück zu zweit. Im Spruchreif wird kein Brötchen weggeschmissen, sondern stets nach Bedarf gebacken. Bei größeren Runden können Frühstücksplatten für den Tisch gepackt werden, sodass man quasi ein Buffet am eigenen Tisch hat. Beim Frühstück für zwei Personen („Von Herz zu Herz“) gibt es zwei Rosen dazu, die die Gäste nach dem Besuch mitnehmen können. Für die Frühstückszeiten ist eine Reservierung auf jeden Fall erforderlich, sei es telefonisch (0531 52327 ) oder über die Internetseite per Kontakt oder Mail (cafe-spruchreif@web.de).

So sieht eine Frühstücksvariante im Café Spruchreif in Lehndorf aus. Foto: Café Spruchreif

Fräulein Wunder: Jedes Brötchen ist Handarbeit

Es ist ein richtiges Familienunternehmen: Seit Juni 2013 gibt es das Fräulein Wunder an der Ratsbleiche. Inhaberin ist Linda Grimm – Mama Elvira Grimm und Schwägerin Nadine Heidekorn sind auch mit an Bord. Im Fräulein Wunder wird alles selbst gebacken. Jedes Brötchen ist Handarbeit. Es werden verschiedene Frühstücksvariationen angeboten: auch vegan oder glutenfrei. Omeletts, Pancakes, Waffeln, Crêpes, selbstgemachtes Müsli sind einige Beispiele. Donnerstags bis sonntags ist das Frühstücken möglich, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr. Diese Preise liegen zwischen 6 und 18 Euro. Eine Reservierung wird empfohlen: per Mail (kontakt@cafe-fraeuleinwunder.de) oder Telefon (0531 6173 3563). Infos: www.cafe-fraeuleinwunder.de

Café Zimtschnecke: Inklusiv betrieben von der Lebenshilfe

Janet Steffens-Grüning führt das Café am Alsterplatz in der Weststadt, das es seit einem Jahr gibt. Dienstags bis freitags stehen die Türen von 9 bis 18 Uhr offen, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Es gibt veganes Frühstück oder auch skandinavisches Frühstück. Die Kosten für ein Frühstück liegen bei sechs bis zwölf Euro. Das Café wird inklusiv betrieben von der Lebenshilfe Braunschweig. Die Reservierungen sollten ausschließlich telefonisch (0160/97518285 ) oder persönlich vor Ort erfolgen.

Das Café Zimtschnecke wurde 2021 am Alsterplatz in der Weststadt eröffnet. Foto: Lebenshilfe Braunschweig

Café Antons: Erst Museum, dann Kaffee – oder umgedreht

Seit zwei Jahren gibt es das Café Antons am Herzog-Anton-Ulrich-Museum: Dienstag bis Freitag kann ab 9 Uhr gefrühstückt werden, an den Wochenenden ab 10 Uhr. Im Angebot sind ein mediterranes Frühstück, vitales Frühstück oder auch veganes Frühstück. Die Frühstückpreise liegen bei sechs bis zwölf Euro. Das Café wird inklusiv betrieben von der Lebenshilfe Braunschweig. Reservierungen sind telefonisch möglich unter 0160/97518285.

Frühstück im Café Antons, direkt neben dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum. Foto: Lebenshilfe Braunschweig

Café Flora: Genuss zwischen viel, viel Grün

Das Frühstücksangebot im Café Flora in der Gärtnerei Volk im Hasenwinkel startet um 9 Uhr und ist dienstags bis freitags möglich. Auch samstags wird um 9 Uhr geöffnet, um 13 Uhr geschlossen. Es gibt mediterranes Frühstück, vitales Frühstück und veganes Frühstück. Zwischen sechs und zwölf Euro kostet das Frühstück. Auch dieses Café wird inklusiv betrieben von der Lebenshilfe Braunschweig. In allen Cafés besteht die Möglichkeit, in größeren Gesellschaften zu frühstücken. Die Reservierungen sind ausschließlich telefonisch (0160/97518285) oder persönlich vor Ort möglich.

Frühstück im Café Flora, betrieben von der Lebenshilfe – direkt in der Gärtnerei Volk. Foto: Lebenshilfe Braunschweig

Das kleine Café: Zimtschnecken werden selbstgemacht

Das kleine Café hat Kerstin Wegener im November 2019 am Ölschlägern direkt am Magnikirchplatz eröffnet. Es gibt verschiedene Frühstücke von dienstags bis samstags – in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr. Serviert werden regionale Bio-Produkte. Aufstriche, Marmeladen und die Zimtschnecken werden selbstgemacht. Reservierungen werden unter kerstin@Jojeco entgegengenommen. Mehr Infos gibt’s hier.

Teestube und Café Schmidt: Belegte Brötchen mit viel Obst

Andrea Schmidt ist seit 20 Jahren für das Café am Hagenmarkt zuständig. Es gibt das kleine Frühstück, aber auch ein großes Frühstück mit Lachs und Sekt. Von 9 Uhr an ist das Café geöffnet – und dann können Besucher den ganzen Tag frühstücken. Samstags öffnet Schmidt um 10 Uhr, sonntags um 12 Uhr. Besonders sind laut Schmidt auch die belegten Brötchen mit viel Obst. Es gibt eine Spielecke. Bei kleineren Gruppen von zwei bis drei Personen ist eine Reservierung nicht nötig, bei größeren Runden empfiehlt Schmidt eine solche unter 0531/1205830.

Cafébesitzerin Andrea Schmidt mit ihrem Sohn Justin. Die Gäste können hier den ganzen Tag lang frühstücken. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Café Strupait: Buffet mit hausgemachten Komponenten

Das „Strupait“ am Magnitorwall wurde im August 2008 eröffnet. Stefan Strupait und Erhard Barg und alle Mitarbeiter bieten ein reichhaltiges und hochwertiges Frühstücksbuffet an. Montags und dienstags ist geschlossen, Mittwoch bis Freitag ist das Frühstücken von 9 Uhr bis 11 Uhr möglich, am Wochenende von 10 Uhr bis 12 Uhr. Die Kosten für das Buffet belaufen sich auf 25 Euro inklusive Filterkaffee und Tee. Das Buffet enthält hausgemachte Komponenten. Veganes Frühstück und Berücksichtigung von Allergien sind kein Problem, sollten aber vorher mitgeteilt werden. Die Speisen werden auf dem Buffet klein portioniert und immer frisch aufgefüllt. Telefonische Reservierungen sind dem Team lieber, weil der Termin dann sofort eingetragen werden kann, eine Mail geht aber auch. Kontakt: 0531/23929494 oder info@strupait.de. Infos: www.strupait.de

Ein mögliches Frühstücksbüffet im Café Strupait im Magniviertel. Foto: Café Strupait

Café Makery: Mit Bio- und Fairtrade-Auswahl

Die Schwestern Nina und Svenja Beiersdorf haben im Mai 2016 das Makery an der Kuhstraße im Magniviertel eröffnet. Am Wochenende gibt es ein Frühstücksbuffet mit vielen selbstgemachten Angeboten, vielen veganen Optionen, sowie einer Bio- und Fairtrade-Auswahl. Dazu gibt es Kaffee und Tee – als Flatrate im Preis inbegriffen. Unter der Woche bietet das Café à la carte Frühstück an – so lange der Vorrat reicht, also auch am Mittag oder Nachmittag. Das Frühstücksbuffet startet um 10 und geht bis 13 Uhr. Im Anschluss kann wieder à la carte Frühstück bestellt werden. Öffnungszeiten sind donnerstags bis sonntags jeweils von 10 bis 19 Uhr. Das Frühstücksbuffet kostet 19,50 Euro, beim à la carte Frühstück ist es sehr unterschiedlich. Die Schwestern legen Wert darauf, so viele Produkte wie möglich selbst herzustellen. Reservierungen werden telefonisch angenommen unter 0531/28799789, oder man reserviert vor Ort. Infos: https://makery-cafe.de/

Café Fiets: Selbstgemachtes Bananenbrot

Seit Mai ist das Café am Altewiekring neu eröffnet, Elin Kipry und Carolin Gellermann betreiben es. Das Frühstücksangebot gibt es von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Die Preise liegen zwischen 4 und 11 Euro. Es gibt als Besonderheit eine rein vegetarische Karte. Selbstgemacht werden Aufstriche, Brötchen, Granola und Bananenbrot. Reservierungen nimmt das Café für Gruppen ab sechs Personen an, reservieren kann man am besten per Mail an post@fiets-kaffee.bar. Bei größeren Gruppen wird eine Vorauswahl an Speisen empfohlen, auch diese findet sich auf der Homepage.

Frühstück im Fiets am Altewiekring – mit rein vegetarischer Karte. Foto: Café Fiets

Café Hermans: Frühstücken im Univiertel

Seit August 1998 findet man die Cafébar Hermans an der Schleinitzstraße direkt am Campus. Sylvester Timmreck zeichnet verantwortlich. Es gibt Frühstück à la carte. Möglich ist das Frühstücken von montags bis samstags von 10. 30 Uhr bis 15 Uhr. Es kostet zwischen 4,80 Euro bis 9,10 Euro oder 17,80 Euro für zwei Personen. Besonders ist das kleine Tischbuffet (Super Hermans Frühstück), das für zwei Personen aufwärts empfohlen wird. Reservierung sind per Mail möglich: hermans-cafe.de/reservieren-kontakt. Infos: https://hermans-cafe.de/

Das Café Hermans lädt zum Frühstücken ins Braunschweiger Univiertel ein. Foto: Café Hermans

Café Alex: Mitten in der City

Das Alex in Braunschweig ist seit April 2002 am Start, am Bohlweg im Schlosscarree. Das Café bietet unter anderem ein Frühstücksbuffet an. Die Frühstückszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Reservieren kann man über die Website: dein-alex.de/braunschweig.

Schäfer´s Ruh: Im Grünen

In der Buchhorst bei Schapen und Riddagshausen befindet sich das Traditions-Ausflugslokal „Schäfers Ruh“. Am Wochenende und an Feiertagen gibt es auf jeden Fall bis Oktober ein Frühstücksangebot in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Reservierungen sind unter 0531/360240 möglich. Infos: https://schaefersruh-cafe.de/

Mehr über Gastronomie in Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de