Jugendliche bei Diebestour in Braunschweiger Läden erwischt

Ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Braunschweiger Innenstadt hat am Dienstag zwei Mädchen erwischt, als sie zwei Kleidungsstücke und Modeschmuck im Wert von 130 Euro stehlen wollten. Nach Angaben der Polizei beobachtete er die Jugendlichen, die gemeinsam in eine Umkleidekabine zur Anprobe gegangen waren. Als sie wieder herauskamen, trugen sie keine Kleidungsstücke in ihren Händen.

Der Mitarbeiter fand jedoch abgetrennte Etiketten sowie leere Kleiderbügel in der genutzten Kabine auf und konfrontierte die beiden Mädchen mit dem Verdacht des Diebstahls. Die Jugendlichen begleiteten den Mitarbeiter ins Büro und warteten auf die Polizei. In ihren Taschen befanden sich diverse neuwertige Kleidungsstücke und Modeschmuck im Gesamtwert von über 130 Euro aus zwei verschiedenen Bekleidungsgeschäften. Einen Eigentumsnachweis konnten die beiden Mädchen nicht erbringen.

Polizei Braunschweig leitete Verfahren wegen des Diebstahls ein

Die Polizeibeamten stellten das Diebesgut sicher und leiteten Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls ein. Nachdem die Polizei die Eltern der Jugendlichen über den Vorfall informiert hatten, wurde eines der Mädchen von ihren Eltern in der Polizeidienststelle abgeholt, das zweite durfte seinen Heimweg eigenständig antreten.

red

