Vorfall in BTSV-Südkurve – Eintracht: „Absolut inakzeptabel“

Fans der Braunschweiger Eintracht stehen beim Spiel gegen den SC Paderborn in der Südkurve. In Block 5 gab es Ärger.

Unschöne Szenen während der Halbzeitpause im Eintracht-Stadion: Wie Braunschweigs Polizei auf Twitter mitteilt, sind am Samstag vermummte Zuschauer in Block 5 gelangt, haben sich eine körperliche Auseinandersetzung mit einer weiteren Fan-Gruppe geliefert und anschließend eine Fahne gestohlen.

Der Block gehört zum Braunschweiger Fan-Bereich und schließt die Südkurve ab. So spricht die Polizei sowohl bei den Tätern als auch bei den Geschädigten von BTSV-Fans. Was der Hintergrund des Streits war, wird nun ermittelt. Zeugen und Beteiligte sollen sich bei der Braunschweiger Polizei auf dem Polizeikommissariat Nord melden – die Telefonnummer lautet (0531) 4763315.

Eintracht Braunschweig verurteilt Angriffe – und will Maßnahmen ergreifen

Am Montag meldete sich auch Eintracht Braunschweig in Person von Wolfram Benz zu Wort: „Wir sind schockiert darüber, dass Fans unseres Vereins durch andere Eintracht-Fans in unserem eigenen Stadion angegriffen worden sind. Dabei wurde auch billigend in Kauf genommen, dass unbeteiligte Zuschauer verängstigt oder gar verletzt werden.“

Die Geschäftsführung hoffe, dass niemand zu Schaden gekommen sei. „Ein solches Verhalten ist absolut inakzeptabel.“ Man werde in Absprache mit der Polizei und dem Ordnungsdienst alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, die dazu notwendig seien, „damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt“.

#ebsscp



In Block 5 kam es zu einer Auseinandersetzung zw. vermummten Fans und einer weiteren Gruppe von Heimfans. Hierbei wurde eine Fahne gestohlen.



Zeugen und die Geschädigten mögen sich bei uns direkt im Stadion oder im PK Nord in der Guntherstr. melden. ☎ 0531/4763315



*we pic.twitter.com/lpisVyrICI — Polizei Braunschweig (@Polizei_BS) October 22, 2022

Tätern droht Stadionverbot bei Eintracht Braunschweig

Benz erklärte weiter: „An die Beteiligten appellieren wir, sich darauf zu besinnen, dass Gewalt kein Mittel zur Lösung von Konflikten sein kann und sein darf. Wir werden im Dialog mit unseren Faninstitutionen- und Gruppen versuchen, die Hintergründe des Geschehens aufzuklären und aufzuarbeiten. Falls es der Polizei gelingt, an der Aktion beteiligte Gewalttäter zweifelsfrei zu ermitteln, werden wir diese gemäß der geltenden Richtlinien für Stadionverbote für einen entsprechenden Zeitraum vom weiteren Besuch von Fußballspielen ausschließen.“

Der gewalttätige Streit in der Südkurve war nicht der einzige Aufreger in der Partie geblieben: Kurz nach Wiederanpfiff hatten schon die Paderborner Gäste-Fans für Ärger gesorgt. Sie fackelten Pyrotechnik und Rauchtöpfe ab. Den Spielbericht zur Leistung der Braunschweiger Eintracht lesen Sie hier.

Fans von Paderborn zündelten am Samstag im Gästeblock mit Pyrotechnik. Foto: Sebastian Priebe / Regios24

