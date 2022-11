Weststadtwoche Braunschweig startet: Jeden Tag woanders futtern

Braunschweig. Am Sonntag, 6. November, geht’s los. Und das wird in der Braunschweiger Weststadt an vielen Stationen geboten.

Die Bewohner der Weststadt in Bewegung und in Kontakt zu bringen, war schon immer das Ziel der Arbeitsgemeinschaft Weststadt (AgeWe), die im Millenniumjahr 2000 gegründet wurde und damit bereits mehr als zwei Jahrzehnte existiert.

Gut 50 Gruppen und Einrichtungen aus dem Stadtteil sind in der AgeWe vertreten und repräsentieren einen Großteil der Bevölkerung in dem großen Stadtteil. In den ersten zweieinhalb Jahren der Coronazeit kam die Zusammenarbeit zum Erliegen. Jetzt gibt es wieder eine Veranstaltung: die Weststadtwoche unter einem besonderen Motto: „So isst die Weststadt.“

Das bedeutet: Von diesem Sonntag, 6. November, an bis zum Freitag, 11. November, warten an jedem Tag verschiedene Gruppen an unterschiedlichen Standorten mit einem kulinarischen Angebot auf Gäste, von Kaffee und Kuchen über polnische Spezialitäten bis zu Grillbratwurst, Pommes, Glühwein und Kinderpunsch.

Wiederbelebung der Arbeitsgemeinschaft Weststadt

„Wir freuen uns darauf, dass sich Menschen treffen und miteinander in Kontakt kommen. Das geht bekanntlich mit einem guten Bauchgefühl am besten“, findet Ulrich Römer, Pensionär, früher Pastor, danach Bürgermeister. Mit dem Wortspiel deutet er augenzwinkernd auf das Motto hin, bei der Bewohner der Weststadt eine Woche lang kulinarische Vielfalt genießen können.

Römer versucht seit Juni, die einst von ihm in seiner Funktion als evangelischer Pastor in der Emmaus-Kirche gegründete AgeWe wiederzubeleben. „Im vorigen Jahrtausend“, also bis vor 23 Jahren, „haben eigentlich nur die beiden großen Gemeinden (Emmaus und die katholische Cyriakusgemeinde) regelmäßig zusammengearbeitet“, erinnert sich Römer, „aber ich wollte, dass die Kirchen mit ihren Aktivitäten nicht ständig im eigenen Saft braten“, so der 77-Jährige.

Überraschende Resonanz

Mit der ersten Aktion zum Millennium, der Premieren-Weststadtwoche im November 1999 mit dem Titel „Kurs West 2000“, wurden zusammen mit Bürgerverein und Baugenossenschaft Wiederaufbau in der Weststadt bereits 1500 Menschen bewegt, die an Gottesdiensten, Diskussionen und geselligen Veranstaltungen teilnahmen – eine Resonanz, die viele sehr überrascht hat“, erzählt Ulrich Römer.

„Nach diesem erfolgreichen Auftakt haben wir im Mai 2000 zusammen mit vielen weiteren Gruppen die AgeWe gegründet, die in den Folgejahren und Jahrzehnten viele Veranstaltungen und Verbesserungen im Stadtteil angestoßen und erreicht hat“, sagt der Mitbegründer.

Nun hat ein „Event-Team“ mit Römer, Joachim Burgdorf, Michael Lehmann, Maria Porzig und Roman Hackauf den Startschuss für die AGeWe 2.0 gegeben, ein Treffen mit Vertretern der früheren Mitstreiter hat bereits im Sommer stattgefunden. „Wir sind zuversichtlich, im nächsten Jahr ein neues Sprecherteam zu wählen“, sagt Römer, der sich als Antriebsmotor versteht, aber keiner Gruppe mehr selbst vorstehen möchte. Zehn Jahre war er Bürgermeister, genießt jetzt seinen Ruhestand unter anderem mit viel Fahrradfahren.

Start in der Emmauskirche

Wie ihm liegt auch seinen Mitstreitern am Herzen, dass das gesellschaftliche Miteinander in der Weststadt gefördert wird und keinesfalls zum Erliegen kommt. Deshalb sieht das Programm der Weststadtwoche 2022 aus wie ein Speiseplan – mit ökumenischen Eröffnungsgottesdienst am Sonntag um 15 Uhr in der Emmauskirche, Muldeweg 5, mit anschließendem Kaffee und Kuchen im Gemeindezentrum. Mit vollem Magen lässt sich besser plaudern, sind sich die Organisatoren sicher.

Weiter geht es am Montag, 7. November, und am Dienstag, 8. November, wenn im Treffpunkt Pregelstraße 11, jeweils von 17 Uhr an, zunächst der Internationale Männer- und tags darauf der Internationale Frauentreff Speisen und Getränke nach Art des Hauses beziehungsweise internationale Spezialitäten anbieten.

Abschluss mit Laternenumzug

Am 8. November lädt zudem der AWO-Kreisverband ab 17.30 Uhr in die Begegnungsstätte Lichtenberger Straße 24 zu Chilli con carne ein. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich. Täglich gibt es bis zu drei Angebote zum Essen und Treffen, dazu gehört am 10. November, 16 Uhr, im Kulturpunkt West auch eine kulinarische Lesung mit einer Ausstellung mit Weststadt-Bildern.

Die Weststadtwoche endet am Martinstag, 11. November, von 17 Uhr an mit einer Martinsandacht in der Emmanuskirche und anschließendem Laternenumzug zur katholischen St.-Cyriakus-Kirche in der Donaustraße 12. Dort wird gegrillt, und es gibt heiße Getränke für Kinder und Erwachsene.

Das Programm der Weststadtwoche im Internet: www.braunschweig.de/kulturpunktwest

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de