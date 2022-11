Warum Braunschweig ein Zentrum der Neuen Welle des Rap ist

Braunschweig. Gregor Seyffarth machte sich mit dem Label Checkmate Collective einen Namen in der Szene. Nun hat er eine neue Firma – und investiert in der City.

Gregor Seyffarth (37) managt mit seiner Firma Arktik Stars der Neuen Welle des Rap wie Makko und T-Low. Das Bild zeigt ihn bei der Eröffnung des Szene-Ladens „Bunny’s Store“ im vergangenen Sommer. In der Braunschweiger City soll nun am 19. November ein großer „Bunny’s Flagship-Store“ eröffnen.

In den 90er Jahren war Braunschweig mit Acts wie Aleksey, Phase V, MC Rene und der Jazzkantine schon mal eine Hip-Hop-Hochburg. Zuletzt ist die Stadt wieder zu einem Zentrum der Szene geworden. Wichtige Namen der „Neuen Welle“ des Rap werden von hier aus gemanagt.

Dabei handelt es sich um Künstler Anfang 20, die in der Zielgruppe der unter 20-Jährigen enorm populär sind: Makko („Nachts wach“), T-Low („Sehnsucht“) und Luis („Bisschen High“) etwa. Ihre Songs werden millionenfach auf Spotify gestreamt und über TikTok verbreitet.

Der Sound der „Neuen Welle“ ist verträumter und näher am Pop als der Gangsta-Rap der 2000/2010er Jahre. In den Texten geht es oft um Drogen, ums Abhängen, Sich-Fallen-Lassen, teils auch um Geld, Autos, Uhren und „Bitches“, aber nicht ganz so ermüdend großkotzig wie bei Gzuz, Kollegah und Co.

Braunschweiger Firma Arktik managt Jungstars wie Makko und T-Low

Der angesagte Rapper Makko („Nachts wach“) wird von der Braunschweiger Firma Arktik gemanagt. Foto: enton.jpg

Makko, T-Low und andere werden von der Braunschweiger Firma Arktik gemanagt. Deren Kopf ist Gregor Seyffarth. Einen Namen in der Szene machte er sich mit dem Label , das zunächst vor allem neue Braunschweiger Rapper nach vorne brachte: Sin Davis etwa und Negatiiv OG. Die wurden mit provokanten Hits wie „Goldrausch“ bundesweit bekannt – wenn auch nicht so populär wie nun etwa der Berliner Makko oder die aus Norddeutschland stammenden T-Low oder Luis.

Mit geschicktem Management, einem Millionen-Deal mit Universal, umsichtiger Vernetzung und viel Arbeit schaffte es Seyffarth, diese Jungstars an seine neue Firma Arktik zu binden. Sie kümmert sich unter anderem um Management, Verlagsrechte und Vertrieb.

Szene-Shop eröffnet in der City

Aber Seyffarth investiert auch in Braunschweig: In der Friedrich-Wilhelm-Straße soll am 19. November sein „Bunny’s Flagship Store“ eröffnen. „Auf 260 Quadratmetern bieten wir Lifestyle-Produkte wie Sneaker, Vintage-Kleidung, Rauchwaren, Merch-Artikel und Vinyl der Arktik-Künstler an. Zudem gibt es ein Café“, so der 37-Jährige.

Zur Eröffnung würden viele Szene-Stars erwartet. Abends treten einige im Stereowerk auf – Karten soll es bald über die Plattform biddz.io geben. T-Low tritt zudem bereits am 18. November auf der „Hausparty“ in der Millennium-Halle auf.

