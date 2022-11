Braunschweig wird herbstlich – das ist los am Wochenende

Auch wenn die Temperaturen draußen noch frühlingshaft anmuten: Langsam ist es Zeit, sich auf die Winter- und Weihnachtszeit einzustimmen. Mehrere Märkte am Wochenende können dabei helfen:

Herbstzauber-Flohmarkt im Prinzenpark

Auf dem Gelände des Polizeisportvereins an der Georg-Westermann-Allee 36 im Östlichen Ringgebiet findet am Samstag, 12. November, von 11 bis 16 der Herbstzauber-Flohmarkt statt. Während die Erwachsenen in Ruhe die Flohmarktstände durchstöbern, können die Kinder an der Bastelstation betreut werden. Ein Stück Kuchen, leckere Waffeln, ein heißes Getränk – so schmeckt der Herbst! Der Eintritt ist frei.

Martinsmarkt von Waldorfschule und -kindergarten

Ein stimmungsvoller Markt für Kinder, Eltern und Großeltern: das ist der Martinsmarkt der Freien Waldorfschule und des Waldorfkindergartens in der Weststadt, Rudolf-Steiner-Straße 2. Der Martinsmarkt findet am Samstag, 12. November, von 11 bis 17 Uhr statt. Kinder können hier zum Beispiel Sterne angeln, Schiffchen pusten, Kerzen färben oder sich Märchenlesungen anhören. Zur Einstimmung auf die Adventszeit kann man durch viele schöne Dinge stöbern. Das Mensa-Café bietet Kaffee und Kuchen an, und auf dem Schulgelände gibt es unter anderem die traditionelle Kürbissuppe, Bratwurst und Pizza aus dem Lehmofen. Der Parkraum ist begrenzt – am besten also mit Bus und Straßenbahn oder dem Fahrrad anreisen.

Adventsmarkt im Landhaus Seela

Alle Jahre wieder: Das Landhaus Seela am Messeweg 10 veranstaltet bereits zum zehnten mal einen Adventsmarkt mit kreativen Ausstellern. „Unser Adventsmarkt ist wie immer eine schöne Einstimmung auf den 1. Advent“, heißt es in der Ankündigung. Der Adventsmarkt findet am Sonntag, 13. November, von 11 bis 17 Uhr statt. Der Besuch des Marktes lässt sich hervorragend mit einer Spazierrunde um die Riddagshäuser Teiche verbinden.

Hanse steinreich – eine LEGO-Zeitreise

Nicht nur Märkte locken am Wochenende: Auch die Sonderausstellung „Hanse steinreich. Eine LEGO Zeitreise“ im Familienmuseum des Braunschweigischen Landesmuseums in St. Ulrici-Brüdern in der Schützenstraße ist einen Besuch wert. Die Ausstellung ist am Samstag von 10 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17.30 Uhr geöffnet. Eine Kogge aus LEGO-Steinen und sieben Miniaturwelten, unter anderem der vier berühmten Hansekontore in Nowgorod, Brügge, London und Bergen, erwarten die Besucher. Hier wird die 800-jährige Hansegeschichte lebendig! Erwachsene zahlen 6 Euro Eintritt, der ermäßigte Eintritt beträgt 4 Euro. Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt, ältere Kinder zahlen 3 Euro. Die Familienkarten kosten 9 Euro (ein Erwachsener und maximal drei Kinder) bzw. 12 Euro (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder).

Veranstaltungen zum Volkstrauertag

Am Sonntag, 13. November, ist Volkstrauertag – ein Tag des Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Kranzniederlegungen dokumentieren dies, traditionell die Gedenkfeier des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge – und auch die Straßensammlung am Samstag. Ihre Erlöse fördern Schulprojekte gegen Gewalt und Rassismus, ermöglichen Workcamps und Jugendbegegnungsstätten, sie helfen dabei, Kriegsgräber als Gedenkorte an die Folgen der Weltkriege zu erhalten. Am Samstag, 12. November, findet von 11 bis 12.30 Uhr die Straßensammlung zu Gunsten des Volksbundes in der Braunschweiger Innenstadt statt, es spielt dazu das „1. Allgemeine Blasorchester“ auf dem Kohlmarkt.

- Die öffentliche zentrale Kranzniederlegung des Volksbundes am Ehrenmal auf der Kriegsgräberanlage auf dem Städtischen Friedhof, Eingang Brodweg, findet am Sonntag um 10.30 Uhr statt. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum legt dort einen Kranz nieder, ebenso wie zuvor am Ehrenschrein im Rathaus, auf dem Friedhof Hochstraße und an der Kapelle des Jüdischen Friedhofes.

- Die zentrale Gedenkfeier des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge – ebenfalls öffentlich – findet am Sonntag zum Volkstrauertag in der Dornse des Altstadtrathauses um 11.30 Uhr statt. Dabei hält Dr. Kerstin Loehr, Chefredakteurin der Braunschweiger Zeitung, die Festansprache. Walter-Johannes Herrmann, Bezirksvorsitzender des hiesigen Volksbundes, begrüßt in der Dornse und hält das Totengedenken ab. Umrahmt wird die Gedenkfeier von Schülern und Schülerinnen des Gymnasiums Gaußschule und dem Elm-Sax-Quartett.

- „Wider das Vergessen“ heißt eine Veranstaltung in der Gedenkstätte Friedenskapelle um 17 Uhr in der Helmstedter Straße 54 A mit Hans Fechtel und Regina Blume. Es werden vier Braunschweiger Politiker vorgestellt, die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur wurden: Graf von der Schulenburg, Kuno Rieke, Gustav Steinbrecher und Otto Thielemann.

- Die BIBS lädt ab 10 Uhr ein, an einem Roselies-Opfergedenken am Möncheweg teilzunehmen. Dabei sollen auch zwei umstrittene Gedenksteine verhüllt werden, über deren Zukunft auch Gespräche mit der Stadt Braunschweig und dem Traditionsverband Panzeraufklärungsbataillon 1 geführt werden. Dieser gedenkt am Sonntag bereits ab 8 Uhr.

- Vor dem Hintergrund einer von der Partei „Die Rechte“ am Hauptbahnhof geplanten Versammlung ruft das „Bündnis gegen Rechts“ am Volkstrauertag um 17 Uhr an der Gedenkstätte KZ-Außenlager Schillstraße auf zur Demonstration „Kein Platz für Nazigedenken“.



