Krippen und Kindergärten So sieht’s aus in Braunschweigs Kitas

Die Aussichten sind nicht gut: In vielen Kitas fehlt Personal, und eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.

Braunschweig. Der Fachkräftemangel in den Kitas ist groß. In Krippen fehlen rund 80 Plätze. Und: In der Weststadt ist die Versorgungsquote besonders schlecht.