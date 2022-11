Vereine in Braunschweig

Vereine in Braunschweig „Herbstzauber“ im Polizeisportverein Braunschweig

Bunte Bäume, goldene Sonnenstrahlen, blauer Himmel – ein besseres Wetter für einen Herbstmarkt hätte man sich nicht wünschen können. Kein Wunder also, dass der „Herbstzauber“ auf dem Gelände des Polizeisportvereins im Prinzenpark am Samstag bestens besucht war.

Rund 30 Flohmarktstände waren auf dem Vereinsgelände aufgebaut worden. Hier gab es ein buntes Sammelsurium: große Vasen und altes Porzellan, Kinderbücher, Inliner, Hörspiele, Kleidung...

Hinter einem Verkaufstisch, direkt neben dem Waffelstand, steht die 16-jährige Lilith mit einer Freundin und freut sich, dass so viele Besucher gekommen sind. Was läuft am besten? „Eindeutig die warmen Waffeln, der Kuchen und die heißen Getränke“, hat sie beobachtet.

lll

Ein paar Meter weiter steht ein Schild. „Spenden für Orlando“ steht darauf. Das lässt aufhorchen. Warum Orlando? Die Antwort kennt Miriam Dempewolf, Leiterin der Abteilung Cheerleading beim Polizeisportverein PSV: „Unser Jugendteam Golden Stardust hat sich im Juli bei der Summer All Level Championship in Leipzig für die Summit Cheer Championship qualifiziert, die nächstes Jahr in Orlando stattfindet.“

Tolle Sache, doch die Kosten für Flug, Anmeldung und Unterkunft im fernen Florida sind hoch. „Wir wollen die Familien mit den Kosten nicht allein lassen und hoffen auf Unterstützung“, so Dempewolf. Deshalb sind es auch die Cheerleader, die den Waffel- und Kuchenstand betreiben und so dafür sorgen, dass ein bisschen Geld in die Vereinskasse kommt.

Unabhängig von Orlando sei die Entscheidung, den ersten „Herbstzauber“ des Vereins zu organisieren, ganz spontan vor einem Monat getroffen worden. „Der PSV möchte die Menschen zusammenbringen und mit dem Flohmarkt zudem den Nachhaltigkeitsgedanken stärken.“ Beides sei gelungen, ist Dempewolf zufrieden.

Übrigens: Am Sonntag findet ein Adventsmarkt mit kreativen Ausstellern am Landhaus Seela, Messeweg 10, statt. 11 bis 17 Uhr statt.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de