Kreis Gifhorn: Wohnhaus in Rolfsbüttel brannte lichterloh

Kreis Gifhorn: Wohnhaus in Rolfsbüttel brannte lichterloh

Mo., 14.11.2022, 12.30 Uhr

In Rolfsbüttel im Landkreis Gifhorn greift am Sonntagvormittag ein Scheunenbrand auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Löscharbeiten dauern an.