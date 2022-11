Weihnachtsmarkt 2022 – das große Experiment in Braunschweig

Wann immer in diesen Tagen nach Corona und in Zeiten des Krieges in der Ukraine Großveranstaltungen starten, sammeln die jeweiligen Veranstalter interessante Erkenntnisse.

Mal ist es der Nachholbedarf nach Jahren der Depression, der Besucherzahlen teilweise unkalkulierbar anschwellen lässt. Dann wieder drücken gesundheitliche Bedenken, mit vielen Menschen eng zusammenzurücken, die Frequenzen. Und schließlich sind aus einer mittlerweile multiplen Problemlage heraus Personal und Waren knapp, Preise und Kosten, zum Beispiel für Energie, schnellen in die Höhe.

Und als ob das noch nicht alles wäre, steht ohnehin noch die Frage im Raum, ob Gaskrise und Energiemangellage nicht auch – bei aller Freude am festlichen Wiedererwachen – zum Ende eines Krisenwinters hin noch für ein böses Erwachen sorgen könnten.

Markt-Strategen (von links): Gerold Leppa (Stadt Braunschweig), Schausteller Thomas Bronswyk, Stefan Franz. Foto: Henning Noske

Die Veranstalter des Braunschweiger Weihnachtsmarktes vom Stadtmarketing Braunschweig im Schulterschluss mit dem hiesigen Schaustellerverband wissen all das und haben dennoch eine Entscheidung getroffen: Christmas as usual – ein Weihnachtsmarkt wie früher soll es sein.

„Endlich wieder ein Markt, der an die Vorjahre erinnert“, sagt Stadtmarketing-Chef Gerold Leppa. Was er vor allem meint, ist: Nach dem coronabedingten Ausfall 2020 und dem tristen Masken-Markt 2021 soll 2022 das Herz wieder wärmen. Endlich! Ein großes Experiment, mit Verlaub, denn es gibt etliche Frage- und Stoppzeichen.

Auch die Schwibbögen trifft es nun – und das Propangas kommt wenigstens nicht aus Putins Russland

Viele Energiesparmaßnahmen beim Weihnachtsmarkt beispielsweise sind eher symbolisch, wie die Beteiligten selbst einräumen. So erzählt Gerold Leppa, dass die festliche Beleuchtung zwar reduziert werde, so werden etwa die blauen Strahler im Burggraben etwas runtergedreht. Auch die schönen Schwibbögen in den Rathausfenstern, man denke, trifft es nun.

Aber die Burg Dankwarderode bleibe immerhin außen beleuchtet. Das verbrauche, so Leppa wörtlich, „so viel wie ein Bügeleisen“. Und Würstchen, klare Sachen, kann man auch mit Propangas heiß machen. Das ist zwar auch ein fossiler Brennstoff, kommt aber glücklicherweise nicht aus Putins Russland, sondern fällt zum Beispiel als Nebenprodukt in Erdölraffinerien an. „Es muss also keiner frieren, weil wir hier Würstchen verkaufen“, sagt Schausteller-Vorsitzender Stefan Franz.

So hören wir das gerade. Härter sind da schon die massiven aktuellen Probleme in den Lieferketten einzuschätzen. Die Welt hängt gewiss nicht an einer Entenbraterei, ein Weihnachtsmarkt aber schon: Der Betreiber kalkulierte neue Kosten und notwendige Preise und warf das Handtuch, musste die Teilnahme in Braunschweig absagen. Ein ehrlicher Preis hätte summasummarum vermutlich nicht den notwendigen Umsatz gebracht.

Und das führte aktuell zu einer Entwicklung, die es beim Braunschweiger Weihnachtsmarkt so auch noch nicht gab. Die Zahl der Bewerber für einen Weihnachtsmarkt ist in der Regel hoch, es sind deutlich mehr, als Stände rund um Dom, Burg und Rathaus untergebracht werden können. Diesmal jedoch sank, wie die Verantwortlichen berichten, die Zahl der Bewerber um solch einen begehrten Standplatz von 236 im Jahr 2019 auf 162 im Jahr 2022. Hinzu gab es sogar noch kurzfristige Absagen.

Vor allem der Warenverkauf geht im Weihnachtsmarkt-Gefüge zurück, für das eigentlich ein festes Verhältnis zwischen Waren einerseits sowie Imbiss und Ausschank andererseits vorgesehen ist. Jetzt aber steigt bei den nunmehr 130 Weihnachtsmarkt-Beschickern für 2022 (18 Stände weniger als 2019) der Anteil von Speisen und Getränken auf annähernd ein Drittel. In diesem Segment freilich lassen sich die Preise nicht in jedem Falle um das eigentlich notwendige Maß erhöhen.

Die Schausteller-Verantwortlichen betonen, dass es etwa beim Glühwein, der eine Art Signalpreis markiert, trotz allem keine Erhöhung geben soll. Der heiße Stoff, ohne den es kein Weihnachtsmarkt wäre, soll weiterhin 3,50 Euro kosten. Thomas Bronswyk vom Schaustellerverband erläutert das Kalkül: „Die Leute sollen ja schließlich nicht das Interesse verlieren, regelmäßig zum Weihnachtsmarkt zu kommen.“ Soll heißen: Die schönste Zeit des Jahres lebt nicht nur von Gelegenheitsbesuchen, sondern in der Hauptsache von einer gepflegten, stabilen Stammkundschaft.

Schausteller: Der Weihnachtsmarkt ist lebensnotwendig für uns

Und da kann man sich schon vorstellen, wie gerade vieles unter Druck steht. „Der Weihnachtsmarkt ist lebensnotwendig für uns“, sagen Franz, Bronswyk und Schaustellerkollegen unisono. Und das Braunschweiger Stadtmarketing unterstützt, kurbelt an, so gut es geht. Bereits jetzt kündigt Leppa angesichts des deutlichen Rückgangs von Marktstand-Bewerbern eine bundesweite Werbekampagne bei einschlägigen Kandidaten an.

Immerhin gibt es auch in diesem Jahr neue Stände, die ja – neben dem Bekannten – stets für einen gewissen Reiz sorgen. Acht Neue sind es 2022, dabei Röstbrot, wie wir hören, Keramik, Alpaka-Wolle – und alles für den Hund.

Es sind überdies die Spezialitäten, die auch Herrchen und Frauchen weihnachtlich gestimmt das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, so natürlich Waffeln, Baumkuchen, Stollen, gebrannte Mandeln, Schmalzkuchen und – deftiger – regionale Spezialitäten à la Braunkohl, Heideschinken und Mumme-Bier, was man sich bereits seit der „mummegenussmeile“ durchaus erwartungsfroh zuraunt. So verdrängen wir beharrlich die allgemeine Weltlage, und vielleicht ist das der Plan mit so einem Weihnachtsmarkt.

Eröffnet wird er am Mittwoch, 23. November, um 18 Uhr vom Oberbürgermeister.

Cornelia Götz: Der Dom ist so etwas wie eine Herzkammer der Stadt

Nicht nur das Kulinarische gilt als hiesige Spezialität, sondern auch der dem ursprünglichen Fest, um das es doch eigentlich geht, würdige Rahmen mit Chorgesängen, Posaunenklängen, Orchestermusik und Orgelkonzerten. Immer und traditionell dabei und eingebunden – der Braunschweiger Dom. Für Dompredigerin Cornelia Götz ist so ein Weihnachtsmarkt in Braunschweig vor der Haustür eben nicht nur ein großes Konsumfest, sondern gewissermaßen etwas, das die Stadtgesellschaft auch im Innersten zusammenhält.

„Der Dom ist so etwas wie eine Herzkammer der Stadt, wir sind also da, wo das Herz schlägt – und wenn Weihnachtsmarkt ist und wir alle beieinander sind, dann ist das auch eine Einübung in Friedfertigkeit miteinander.“ Nötig ist es. „Zusammen zu sein auf engstem Raum und unsere freundlichste Seite zu zeigen. Das tut uns vielleicht auch ganz gut“, so Cornelia Götz.

Das kann man so sehen. Vor allem sieht man das auch im Kreis der Braunschweiger Innenstadtkaufleute so. „Der Austausch zwischen Handel, Gastronomie und Weihnachtsmarkt in unserer City ist ein gegenseitiges Befruchten“, sagt Olaf Jaeschke vom Arbeitsausschuss Innenstadt. Ein Stimmungsbild, wie es nun schon bald wieder bevorsteht, „das auch ein Stimmungsbild unserer Innenstadt ist“.

